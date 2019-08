Doppelerfolg für Rainer Schwab

Spannenden Pferdesport gab es mehrere Tage lang beim 19. Hohenloher Reit Event des RFV Rot am See auf der Reitanlage in Musdorf zu erleben.

Musdorf. Einen Erfolg gab es am zweiten Tag des Turniers für Rainer Schwab vom PSZV Riedmühle Grünsfeld. In der Springprüfung Klasse M** (135 cm) auf dem 13-jährigen niederländischen Wallach Boris war er mit einem fehlerfreien Ritt in 59,70 Sekunden siegreich. Landesmeister Markus Kölz (PSV Burkhardshof) gewann fehlerfrei in 60,63 Sekunden auf dem ebenfalls 13-jährigen Oldenburger Wallach Chiapas die zweite Abteilung des Springens.

Parcourschef Helmut Raatz aus Nürnberg hatte im 490 Meter langen Parcous insgesamt elf Hindernisse, davon zwei Kombinationen, aufgebaut. Knapp die Hälfte der stark reitenden Teilnehmer blieb dabei fehlerfrei.

Christian Brühl (RSG Frankenhof Sonnefeld) belegte auf Little Khira in der ersten Abteilung den zweiten Platz. Roman van de Kuijt (PSG Marienhof Friedberg) wurde auf Little Kaspar Dritter. Tim Ostermann (PF Saurach) ritt auf Quintana zu Platz Fünf. Tabea Lausenmeyer (RFV Frankenhardt) platzierte sich auf Rang sieben.

Gesamtsieger Rainer Schwab konnte auf Happy Sunshine zusätzlich den zweiten Platz der zweiten Abteilung belegen. Ihm folgte Pablo Crespo Escassi (RFV Buchen) auf Rang drei. Lokalmatador Carlo Beisswenger vom RFV Rot am See erreichte auf Carisma noch den neunten Platz. Sandy Kühnle (PF Saurach) zeigte sich nach dem Bronze- Rang bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften erneut in Siegerlaune. In der Dressurpferdeprüfung Klasse L belegte sie mit Ihren Nachwuchspferden Millenium Kiss und Aint he Awesome den ersten und zweiten Platz.

Anna-Katharina Sporkert (RFV Crailsheim) gewann auf Wischhoffs Otto die Dressurpferdeprüfung Klasse A.

Pferde, Reiter, Gäste und Helfer stöhnten unter der Hitze am wärmsten Tag des Jahres. Bei den Stallzelten am Muswiesengelände waren extra Waschplätze für die Erfrischung der Pferde eingerichtet worden. Einige der Teilnehmer hatten zwischen den Wohnwägen und Pferdetransportern sogar Planschbecken und Plastik-Pools aufgebaut, um sich zwischen den Ritten zu erfrischen. Turnierleiter Dr. Volker Hollenbach zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf: „Wir können den Teilnehmern konstant gute Bedingungen bieten. Das Parcoursteam ist ständig mit der Platzpflege und Wässerung der Böden beschäftigt. Insgesamt haben wir trotz des Hochsommers ein tolles Team im Einsatz“.

Schwere Klasse

Zum Auftakt der Springprüfungen der schweren Klasse hatten die Parcourschefs Helmut Raatz und Peter Poschner einen 510 Meter langen Parcours mit 13 Hindernissen aufgebaut. Aufgrund von zwei zweifachen Kombinationen waren insgesamt 15 Sprünge in der Springprüfung Klasse S* am Freitagnachmittag zu bewältigen. Vasil Ivanou (RC Eltmann) war auf dem Hannoveraner Wallach Chiort Poberi einmal mehr in Rot am See siegreich. Mit einem fehlerfreien Ritt in 68,93 Sekunden auf dem 13-jährigen Chacco Blue Nachkomme sicherte sich das letztjährige Siegerpaar des Großen Preis von Hohenlohe in Musdorf den Sieg. Damit bestätigte er seine Ambitionen auf die Wiederholung des Erfolgs vom Vorjahr. Platz zwei belegte Uwe Carstensen (RC Riedheim) auf dem 15-jährigen Württemberger Wallach PBM Best of Balou FBW. Auf dem Nachkomme von Balou du Rouet benötigte er mit 69,07 Sekunden nur knapp zwei Zehntel Sekunden mehr für die fehlerfreie Absolvierung des Parcours als der Sieger Ivanou. Auf Rang drei folgte mit etwas Abstand fehlerfrei in 70,83 Sekunden die mehrfache Siegerin des Großen Preises von Hohenlohe, Katja Brühl (RSG Frankenhof Sonnefeld) auf ihrer Erfolgsstute Que Tal. Auf den weiteren Plätzen folgten Benjamin Kuhn (PS Team Bubenhofer Tal) auf Atomic Sun, Marc Poppel (RSZ Hohenzollern) auf Dalton und Barabara Steurer-Collee (RA TV Alpirsbach) auf Quick and Easy.

Turnierleiter Dr. Volker Hollenbach kommentierte die Rangierung: „Toll, dass wir zwei Siegerpaare des Großen Preises von Hohenlohe hier um den Sieg kämpfen gesehen haben. Aber auch unter den weiteren Platzierten haben wir zum Beispiel mit den beiden Landesmeistern Niels Carstensen und Markus Kölz sowie unserem Carlo Beisswenger vom RFV Rot am See hochkarätige Reiter gesehen.“ Vom RFV Rot am See belegte am Freitag Katja Rauner auf Coralie den dritten Platz der Springprüfung Klasse M* (125cm). Carlo Beisswenger auf Chacon folgte auf Platz neun. Mirjam Adamietz wurde auf Quentin sechste in der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse L (115cm). In der Dressurreiterprüfung Klasse L* verzeichneten die heimischen Reiterinnen einen Dreifacherfolg. Miriam Hollenbach wurde Dritte, gefolgt von Martina Schmieg und Alica Bauer auf Rang vier und fünf.

Zwei-Phasen-Springprüfung

Am frühen Samstagabend fand die Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse S* (140cm) als zweite Prüfung der schweren Klasse beim 19. Hohenloher Reit Event statt. Insgesamt waren in den beiden Phasen zwölf Hindernisse zu bewältigen. Durch die dreifache Kombination als viertes Hindernis der ersten Phase waren es damit unter dem Strich 14 Sprünge bis zum Ziel der zweiten Phase.

Den 550m langen Parcours bewältigte ein in Rot am See altbekanntes Paar am schnellsten fehlerfrei in beiden Phasen. Die 16-jährige Oldenburger Quidams Rubin Tochter Que Tal trug ihre Reiterin Katja Brühl (RSG Frankenhof Sonnefeld), wie auch schon mehrfach im Großen Preis von Hohenlohe, an diesem Abend zum Sieg.

Mit einer Sekunde Abstand in der zweiten Phase belegte Sven Speidel (RV Ilsfeld) auf dem elfjährigen Niederländer Wallach Dawson den zweiten Platz. Wolfgang Arnold (RFV Ehestetten) wiederum folgte mit nur zwölf Hundertstel Abstand mit der neunjährigen Holsteiner Stute Claire auf Rang drei. Auf den weiteren Rängen folgten Laura Zierl (Hallertauer RFV Rohr) auf Nevado sowie Heiko Rabenstein (RFV Bad Windsheim) auf Fiene als letztes fehlerfreies Paar in beiden Phasen. Insgesamt erreichten zehn der 27 Starterpaare die zweite Phase. Nach Vasil Ivanou auf Chiort Poberi siegte nun mit Katja Brühl ein weiteres Paar, das bereits beim Großen Preis von Hohenlohe in Rot am See siegreich war.

