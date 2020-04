Digitales Flanieren in der Galerie

Schwäbisch Hall.Die Kunstmuseen und Galerien sind wegen der Corona-Krise geschlossen. Aber im Netz bieten zahlreiche große Häuser virtuelle Führungen an, aber auch kleine Einrichtungen wie etwa die Haller Galerie Cyprian Brenner. Die vielerorts durch die Corona-Krise neu gewonnene Zeit im eigenen Heim rege die Menschen zum Nachdenken an, schreibt Galerist Brenner. Spaziergänge würden manchen näher an eine der größten Inspirationsquellen vieler Künstler bringen – nämlich die Natur. Daher lädt der Galerist etwa zu einem digitalen Spaziergang durch die Landschaften und naturnahen Malereien von Bruno Kurz, Isa Dahl und Franz Baumgartner ein.

Die farbintensiven, poetischen Bildkompositionen von Bruno Kurz strahlen häufig meditative Ruhe aus. Er arbeitet mit ruhigen Horizontmotiven, meist im quadratischen Format. Seine strukturierten Farbräume lassen sich als eine Art Aufteilung in Himmel und Erde interpretieren. Die Titel der Arbeiten wie „Bernsteinstrand“, „Roter Mond!“, Wintersonne“, oder „Nordwind“ deuten nicht nur auf die Natur als Inspirationsquelle hin, sondern verkörpern auch Gefühle, welche die Natur in Menschen auslösen kann.

Künstlerin Isa Dahl bevorzugt für ihre Malerei Ölfarben. Die wellenartig verdichteten und mit Licht spielenden Strukturen erinnern zuweilen an ausgelassene Naturkräfte. blo

