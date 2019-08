Diebstahl aus Auto

Hollenbach.Eine günstige Gelegenheit hat offensichtlich ein Dieb am späten Donnerstagabend in Mulfingen-Hollenbach genutzt. Gegen 23 Uhr hatte ein Autobesitzer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz beim Hollenbacher See abgestellt. Aufgrund der Hitze hatte er eine Autoscheibe etwas heruntergelassen. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass aus seiner Geldbörse, die unter dem Beifahrersitz abgelegt war, das Scheingeld fehlte. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Parkplatzes beobachtet hat, beziehungsweise Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, soll sich bei der Polizei in Künzelsau melden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019