Rothenburg ob der Tauber.Bereits am Samstagnachmittag, zwischen 15 und 16 Uhr, wurde einer 66-jährigen Kundin in einem Einkaufsmarkt in der Erlbacher Straße in Rothenburg die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Wann sich der unbekannte Täter diese griff, konnte die Geschädigte nicht sagen. Die Diebstahlshöhe wurde von der Polizei mit 250 Euro angegeben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.02.2021