Die Zahl der Betriebe ist weiter gesunken

Ilshofen.Angesichts der allgemein kritischen Stimmung gegenüber Tierhaltung blickt der Vorsitzende des Haller Rinderzuchtvereins düster in die Zukunft. Die Zahl der Betriebe sinkt auch im Haller Raum.

Sehr gut besucht war die Hauptversammlung des Rinderzuchtvereins Kreis Schwäbisch Hall in Ilshofen. Die Familien auf den Höfen seien total deprimiert wegen der derzeitigen Lage, sagte der Vorsitzende Thomas Klenk in seiner Begrüßung mit Blick auf die gesellschaftliche Kritik an der Landwirtschaft.

Peter Grün vom Landwirtschaftsamt Ilshofen ging darauf kaum ein. Er bezog sich in seinem Bericht über die Rinderzuchtbetriebe auf Fakten. Seit 2010 hat sich die Zahl der Rinderhalter im Verein von 180 auf aktuell 111 reduziert. Während gleichzeitig bis 2015 die Zahl der Kühe noch anstieg, sinkt sie seither und liegt jetzt bei knapp über 7000 Tieren. „Die steigende Milchleistung gleicht die Anzahl der Kühe aus“, stellte er fest. Im Vergleich mit anderen Zuchtvereinen im Land liegt der Kreis Hall mit der Milchmenge pro Kuh wie 2018 an fünfter Stelle.

Fleckvieh beliebt

Beim Fleckvieh, der im Lande häufigsten Rasse, die neben Milch auch gutes Fleisch zu bieten hat, ist die Milchleistung zwar nur wenig gestiegen. Sie liegt aber mit über 8000 Kilogramm Milch pro Kuh und Jahr auf einem hohen Niveau. „Was mir sehr gefällt, ist die Streuung der Betriebe. Es gibt im Verein viele mit leistungsstarken und fruchtbaren Kühen“, merkte Grün an. Als herausragendes Beispiel nannte er eine Kuh der GbR Balmberger in Krailshausen, die 17 Jahre alt ist, bisher über 115 000 Kilogramm Milch gegeben hat und zwölf Kälber hatte. „Unser Ziel sind langlebige, leistungsstarke Kühe“, betonte er. Auf die schwierige Vermarktung von Kälbern im vergangenen Jahr ging Alfred Weidele, Geschäftsführer der Rinderunion Baden-Württemberg, ein. Grund dafür sei die stark politisch und ideologisch getriebene Diskussion um Tiertransporte und das zeitweise Verbot von Tiertransporten in Länder außerhalb der EU wie Russland. Das habe zu Umsatzeinbußen von 20 Prozent geführt, so Weidele. 2018 habe es unter 15 000 Langstreckentransporten von Rindern nur 46 Verstöße gegeben. „Das liegt im Promillebereich“, unterstrich er.

Zum Vorwurf, Fleischkonsum sei klimaschädlich, nannte er eine Studie der Uni Gießen. Der zufolge führt Fleischverzicht dazu, dass sich die Tierzucht ins Ausland verlagert, wo sie sehr viel Fläche verbrauche und weniger Leistung erbringe. Er forderte die Landwirte dazu auf, offensiver zu kommunizieren „Wir essen Fleisch – dem Klima zuliebe“. Er riet, rechtlich korrekt zu handeln und nicht zu schlampen. „Die paar Schlamper machen alles kaputt“, wetterte er. Weidele lobte die fast flächendeckende Impfung der Rinder in Baden-Württemberg gegen die Blauzungenkrankheit. „Ungeimpfte Kälber sind kaum verkäuflich“, warnte er.

Erfolgversprechend sei das Projekt zur Genotypisierung weiblicher Kälber. Dabei wird das Erbgut der jungen Tiere auf bestimmte Merkmale untersucht. Ziel ist es, die Fleckviehrasse bei der Milch- und Fleischerzeugung zu optimieren. Weidele dankte vier Betrieben des Haller Zuchtvereins für die Teilnahme am Projekt.

Verärgert äußerte sich Martin Boschet, Geschäftsführer der Hohenloher Molkerei in Hall, über die in Deutschland noch immer nicht umgesetzte Richtlinie über unlautere Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der Lebensmittel-Versorgungskette. Er kritisierte die kürzliche Billigpreiswerbung von Edeka mit Otto Waalkes und die Verramschung etwa von Butter zu einem Euro pro 250 Gramm wie kürzlich bei Netto.

„Da verliert der Verbraucher jedes Wertgefühl für Lebensmittel“, klagte er. Er bedauerte die sinkende Nachfrage nach Milchprodukten in Deutschland. Auch durch den Einfluss der Medien wären sie heute verpönt. „In China ist es gelungen, die Bevölkerung vom Wert der Milchprodukte zu überzeugen“, stellte Boschet dem gegenüber. Allerdings erschwere aktuell das Coronavirus den Absatz der EU-Milch in China.

Um das Rind als Klimakiller durch Methan zu rehabilitieren, zeigte er ein Video von Peer Ederer mit Gegenargumenten. SB

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020