Die Wasserflöhe helfen mit

Wallhausen.Über 13 Jahre ist es her, dass Wallhausen ein Allerwelt-Freibad in einen naturnahen Schwimmteich umgewandelt hat. Was damals aufsehenerregende Besonderheit war, kann heute ohne Weiteres Trend genannt werden. Fast drei Dutzend Delegationen aus Städten und Gemeinden, so lässt sich hochrechnen, haben sich in dieser Zeit in Wallhausen einen Eindruck verschafft, bevor sie sich selbst an ein

...