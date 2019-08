Die Todesfalle entschärfen

Bei der Bevölkerung heißt sie bereits „Todeskreuzung“. Nun fordert der Insinger Gemeinderat per Resolution einen Kreisel.

Insingen. Nach dem Unfall an der Landesgrenze bei Buch mit drei Toten verlangt die Gemeinde Insingen eine Entschärfung der Gefahrenstelle.

Der grauenhafte Unfall an der Landesgrenze zwischen dem Rothenburger Teilort Herrnwinden und Rot am See-Buch hat vor allem die Menschen in den umliegenden Ortschaften erschüttert. Schon ist in der Bevölkerung von einer „Todeskreuzung“ die Rede.

Die Kommunalpolitiker der Gemeinde Insingen, auf deren Gemarkung sich das Unglück mit drei Toten und sechs Schwerverletzten zugetragen hat, fordern jetzt Konsequenzen: Schnellstmöglich müsse die tückische Kreuzung mit einem Kreisverkehr sicherer gemacht werden. Einen Tag nach dem verheerenden Unfall, bei dem zwei Männer im Alter von 20 und 41 Jahren ihr Leben verloren und eine 19 Jahre alte Frau nur wenige Stunden später in einem Krankenhaus starb, stand die Sitzung des Insinger Gemeinderates noch ganz unter dem Schock des Geschehens.

Bürgermeister Peter Köhnlechner schilderte im Kommunalparlament das Unfallgeschehen und seine fatalen Folgen, mit denen auch zahlreiche Feuerwehrleute aus Insingen konfrontiert waren.

Das Gremium war sich schnell einig darin, dass die Kreuzung entschärft werden muss. Vor allem ortsunkundige Autofahrer, die aus Richtung Lohr auf der ansteigenden Kreisstraße AN 6 unterwegs sind, erkennen trotz des Stopp-Schildes oft nicht, dass sie eine Vorfahrtsstraße kreuzen. Überdies gibt es bis heute auf der S 1040 keine Tempo-70-Zone in diesem Streckenabschnitt. Und ein Stopp-Schild wurde erst aufgestellt, als es an der zunächst nur mit dem normalen Schild „Vorfahrt achten“ versehenen Einmündung zu den ersten Unfällen kam.

Einstimmig verabschiedet

Einstimmig verabschiedeten die Insinger Gemeinderäte eine Resolution. In dem Schreiben, das in erster Linie an den Chef des Staatlichen Bauamtes in Ansbach, aber auch an Landrat Jürgen Ludwig und an drei Landtagsabgeordnete gerichtet ist, heißt es: „Es ist für uns als Verantwortliche in unserer Gemeinde nicht hinnehmbar, dass auf Straßen, die durch unserer Gemeindegebiet führen, Menschen sterben müssen, nur weil ein bereits bekannter Unfallschwerpunkt nicht mit einem Kreisverkehr entschärft wird.“ Bereits vor dem Bau der Kreisstraße AN 6 im Jahr 2004 (siehe weiterer Artikel) hatte die Gemeinde Insingen einen Kreisel für die neu entstehende Kreuzung gefordert, weil schon damals bei diesem Trassenverlauf heikle Situationen befürchtet wurden. „Ein Kreisverkehr wurde seinerzeit aber abgelehnt“, sagt Peter Köhnlechner.

Auch dem Rathaus-Chef von Insingen ist klar, dass ein Kreisverkehr nicht von heute auf morgen realisiert werden kann. „Wir brauchen aber dringend eine sofortige Lösung für das Problem“, sagt Peter Köhnlechner.

Das könne bis zum Bau des Kreisels eine Anlage mit markanten Lichtsignalen oder eine ähnliche Vorrichtung sein, die eindringlich vor dieser Gefahrenstelle warnt.

Zwei Landtagesabgeordnete aus dem Landkreis Ansbach haben sofort auf die Insinger Forderung nach einem Kreisverkehr reagiert: „Vollumfänglich“ unterstützt Dr. Peter Bauer (Freie Wähler) die Resolution, die der Parlamentarier auch an das bayerische Verkehrsministerium weitergeleitet hat. Das Anliegen der Kommune wird auch von Andreas Schalk (CSU) unterstützt.

Der Landtagsabgeordnete Martin Stümpfig (Grüne) konnte noch nicht reagieren, weil er sich derzeit im Urlaub befindet. haz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019