Die Schönheit der Himmelsmechanik

Sonnenuhren gibt es seit der Antike. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren meistens sie gemeint, wenn von Uhren gesprochen wurde. In Röttingen säumen 30 von ihnen einen Erlebnisweg.

Röttingen. Auch wenn es in letzter Zeit etwas ruhiger um den Sonnenuhrenweg geworden ist und die Festspielsaison verschoben wurde, ist das Taubertalstädtchen Röttingen noch immer eine Reise wert. Gerade in Zeiten von Corona ist die freie Natur wieder mehr denn je gefragt und der Urlaub wird häufiger in Deutschland geplant.

Das Aushängeschild Röttingens

Aushängeschild des einzig staatlich anerkannten Erholungsorts im Landkreis Würzburg ist neben den Festspielen, dem Kneipp-Vital-Weg, Radwandern oder dem Wein-Museum natürlich weiterhin der mit über 30 Exemplaren ausgestattete Sonnenuhrenwanderweg. Von einem kreativen Kopf wurde diese Idee geboren. Sie wurde dank der Unterstützung des ehemaligen Bürgermeisters Günter Rudolf verwirklicht. Und so konnte am Pfingstsonntag vor 35 Jahren im Rahmen des traditionellen Röttinger Weinfestes der neue Sonnenuhren-Rundweg eingeweiht werden. Der Name des kreativen Kopfes war Kurt Fuchslocher. Er hat im Laufe der Jahre allein in Röttingen über 30 verschiedenste Sonnenuhrentypen –von der zusammenklappbaren Taschenversion bis hin zur kirchturmadäquaten Präzisionssonnenuhr – nach eigenen Ideen entworfen, hergestellt und entlang des über zwei Kilometer langen Rundwegs, der auch für Rollstuhlfahrer bestens befahrbar ist, aufgestellt. Im Mai 2010 ist der Sonnenuhrenbauer im Alter von 88 Jahren verstorben. Große Zustimmung fand sein Satz, der bei keiner Führung fehlte: „Auch im Zeitalter der Quarz- und Atomuhren lässt der Umgang mit Sonnenuhren eine ahnende Vorstellung über die Schönheit und Größe der Himmelsmechanik entstehen“.

Von diesem Enthusiasmus wurde vor rund 14 Jahren der engagierte Sonnenuhrenführer Helmut Cerdini angesteckt. Mit großer Begeisterung führt er seit 2008 interessierte Besucher durch und um die Europastadt. Vom Gewölbekeller, gleich unterhalb der Burg Brattenstein, startet sein fachkundiger Sonnenuhrenrundgang. Zuvor gibt im malerischen Gewölbekeller eine ausführliche Powerpoint-Präsentation Einblick in die Technik und Funktionsweise der ersten Zeitmesser, die die Menschheit kennt. Die Besucher werden auf den circa 100-minütigen Rundgang eingestimmt, bevor es in die Natur geht. Hier kommt dann der berühmte Aha-Effekt, denn der Besucher sieht, dass das, was er eben in der Theorie gehört hat, auch in der Praxis stimmt.

Etwas Zeit mitbringen

Man sollte daher schon etwas Zeit mitbringen, um den sehr gut begehbaren, ohne größere Steigungen verlaufenden Weg, zu erkunden. Eine der interessantesten Sonnenuhren ist die, die einer Harfe nachgebildet ist.

Sie stand bis vor wenigen Jahren abseits des Rundwegs, beim ehemaligen Restaurant „Frankenstuben“ und hat nun am Platz der Deutschen Einheit, im Bereich der Tauberbrücke, einen idealen Standort für die als „Klingende Mittagssonnenuhr“ gefunden. Die Sonnenuhr mit MESZ und MENZ ist nicht nur optisch, sondern auch akustisch ein Meisterwerk von Kurt Fuchslocher.

Wenn der Sonnenhöchststand über dem Taubertalstädtchen angezeigt wird, in der Regel um 12 Uhr wahrer Ortszeit, erklingt über einen Lautsprecher das rund fünfminütige Harfenkonzert Zarathustra von Richard Strauß. Gleich vier Zeitmesser (Radsonnenuhr und Erdachsparallele Sonnenuhr) befinden sich in der Naherholungszone am Mühlbachgrund.

Zu dem wohl einmaligen Sonnenuhrenweg in Deutschland gibt es nach den Sanierungsarbeiten an der alten Schule, in der Herrnstraße wieder den Sonnenuhrenraum.

Hier sind viele Uhrenmodelle des gelernten Schlossers und Feinmechanikers Fuchslocher aus Bad Mergentheim aus seinem Lebenswerk ausgestellt. Als krönenden Tagesabschluss bieten diverse Weinlokale in der Nähe kulinarischen Spezialitäten an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020