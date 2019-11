Die Rettung der Welt vor dem Untergang

Schwäbisch Hall.„Gerhards Marionetten“ im Theater im Schafstall, Im Lindach 9, spielen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende – ein Marionettenspiel für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

In der Silvesternacht brauen der Geheime Zauberrat Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannia Vamperl einen Wunschpunsch, um ihr Jahressoll an bösen Taten noch zu erfüllen.

Sie wissen, dass ihnen zwei Abgesandte des Tierreiches, der Rabe Jakob Krakel und der Kater Maurizio di Mauro schon auf der Spur sind und Beweise für den Großen Rat der Tiere sammeln. Deshalb scheint der „Wunschpunsch“, der die Eigenschaft hat, gute Wünsche ins Gegenteil zu verwandeln, der einzige Ausweg.

Zum Glück belauschen der Rabe und der Kater die beiden, verbünden sich und machen sich mutig daran, die Welt vor dem Untergang zu retten.

Spieltermine sind am am Mittwoch, 20. November um 19.30 Uhr und am Samstag, 23. November um 17 Uhr. pm

