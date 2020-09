Die Reinigung als Hemmschuh

Seit über zwölf Jahren verfügt die Stadt Röttingen über einen, seit ein paar Jahren sogar über zwei Bürgerbusse.

Röttingen. Die durch Gewerbetreibende gesponserten Busse werden für städtische Zwecke, Sponsoren und Vereine zu günstigen Tarifen zur Verfügung gestellt. In der Vergangenheit ist es aber oft zu Problemen beim Ausleihen gekommen. Diese Probleme möchte Bürgermeister Hermann Gabel abstellen, wie er bei der jüngsten Stadtratssitzung erklärt.

Aus seiner Sicht konnten diese Probleme aber letztendlich nicht schlüssig geklärt werden.

Michael Metzger nannte das vor allem bei den Vereinen vorkommende Hindernis beim Namen: die Reinigung des Fahrzeugs vor der Rückgabe. Laut dem in mehreren Vereinen tätigen Stadtrat ist es den Benutzern meist nicht möglich, bei einer abendlichen Ausleihe wie etwa zu einem Spiel, nachts noch den Bus zu reinigen, vor allem außen. Nach den bisherigen Richtlinien muss das Fahrzeug bis zum nächsten Werktag, 10 Uhr, in einem sauberen Zustand an die Stadt zurückgegeben werden.

Nicht erfüllbar

Da die verantwortlichen Vereinsvertreter meist berufstätig sind und dies nach Rückkehr in den späten Abendstunden nicht erledigen können, ist diese Vorgabe meist nicht erfüllbar. Metzger forderte daher eine andere Lösung. Im Gegensatz zu Josef Geßner, der weiterhin eine Reinigung des Fahrzeugs nicht durch den Bauhof, sondern den Ausleiher befürwortet, könnten andere wie Volker Hofmann auch mit einer höheren Mietgebühr, inkl. Reinigung leben.

Die größte Zustimmung fand der Vorschlag, das Zeitfenster (zwei Werktage) für die Reinigung zu vergrößern.

Rathauschef Gabel sagte eine Überarbeitung der Richtlinien für die Benutzung des Bürgerbusses zu. Der der rund zwölf Jahre alte Bus soll im übrigen veräußert werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020