Die Rätsel von Unterregenbach

Unterregenbach.Magnus Treu ist selbstständiger Schaumweinhersteller und übernimmt mehr zufällig die Rolle des Ortshistorikers in Unterregenbach, wo im Mittelalter eine große Basilika stand. Was steckt hinter diesem Bauwerk? Er macht es sich zur Lebensaufgabe, die Rätsel von Regenbach zu lösen. Plötzlich tauchen Krähen auf, die immer wieder merkwürdige Kreise am Himmel ziehen und die ihn mit nehmen auf verschiedene Reisen in längst vergangene Zeiten. Die Buchpremiere zur Geschichte findet am 27. Dezember um 18 Uhr und 29. Dezember um 18 Uhr in der Alten Schule in Unterregenbach statt. Gelesen wird an den Originalschauplätzen der Handlung mit historischen und archäologischen Fakten. Anmeldung zur Planbarkeit über katja-hildebrand@gmx.net.

