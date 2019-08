Die Lebensqualität erhöhen

Dörzbach/Stuttgart.Wie sieht ein ideales Quartier aus, in dem Alt und Jung, Pflegebedürftige und Gesunde, Migranten und Einheimische gut miteinander leben? Aus der Quartiersentwicklung des Ministeriums für Soziales und Integration sei inzwischen eine regelrechte Bürgerbewegung entstanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums. Rund drei Millionen Euro gibt das Land nun für Projekte aus dem „Sonderprogramm Quartier“ aus, für das sich zahlreiche Kommunen und Landkreise mit vielen Ideen beworben haben.

„So vielfältig die Kommunen und ihre Quartiere sind, so vielfältig sind die 53 geförderten Projekte. Es geht um Bürgerbeteiligung, Entwicklung zukunftsfähiger Quartiere, den Aufbau lokaler Treffpunkte und sorgender Nachbarschaftsstrukturen“, sagte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha in Stuttgart. Dabei befassten sich die Kommunen auch mit alternativen Konzepten der Nahversorgung, neuen generationenübergreifenden Wohnmodellen, interkultureller Begegnung und vielem mehr.

„Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit von Kommunen, der Zivilgesellschaft und den Bürgern vor Ort, die sich gegenseitig unterstützen und ihr Lebensumfeld gestalten. Ich bin davon überzeugt, dass durch die Mitgestaltung der eigenen Nachbarschaft Begegnungsorte geschaffen werden, die Vereinsamung entgegenwirken“, so Lucha weiter.

Zur Umsetzung der vielen Ideen und Konzepte wurden die vom Land im „Sonderprogramm Quartier“ zur Verfügung gestellten drei Millionen Euro nahezu ausgeschöpft. 19 Projekte von Landkreisen in Kooperation mit Kommunen und 34 Projekte aus Städten und Gemeinden im Land haben inzwischen die Zusage zur Förderung ihrer Projekte erhalten. Ein weiterer Strang der Landesförderung im Bereich Quartier sei das Programm „Quartiersimpulse“, für das weitere 3,4 Millionen Euro für Kommunen bereitgestellt werden. Noch bis Ende Oktober können Landkreise und Gemeinden sowie kommunale Verbünde Förderanträge einreichen.

In Dörzbach erhält ein Projekt 30 000 Euro Zuschuss aus dem Sonderprogramm „Quartier 2020 – Gemeinsam.Gestalten“. Der bereits begonnene Dorfentwicklungsprozess in der Dorfmitte soll ergänzt werden durch quartiersbezogene Maßnahmen, um generationsübergreifend die Lebensqualität, Begegnungsmöglichkeiten und Angebote im Dorf zu verbessern. Mit einem Grundstück und einem Gruppenraum sollen zwei Orte in der Dorfmitte gestaltet werden, die für verschiedene Generationen und Bedürfnisse attraktiv sind und somit das gute Zusammenleben aller Generationen unterstützen.

