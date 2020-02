Die Schrozberger Verwaltung stellt den Etat für die Stadt für das Jahr 2020 vor. Mehr als eine Million Euro Schulden müssen demnach aufgenommen werden.

Schrozberg. Nächte und Wochenenden hatte Kämmerin Carmen Kloss durchgearbeitet, um den Schrozberger Stadträten in deren jüngster Sitzung den ersten Haushalt in der sogenannten Doppik vorzustellen. Diese Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts bedeutete und bedeutet weiter viel Arbeit. Denn alle Berechnungen und Bewertungen dafür sind noch nicht abgeschlossen, wie sie erklärte. Klar ist aber, dass sich die Kommune verschulden muss, um ihre zahlreichen Aufgaben – vor allem Investitionen in die Infrastruktur wie Breitband, Feuerwehr oder Kindergarten – schultern zu können. Dazu bedarf es 2020 eines Kredits über rund 1,18 Millionen Euro.

Niedrige Pro-Kopf-Verschuldung

„Die fetten Jahre sind vorbei“, kommentiert Bürgermeisterin Jacqueline Förderer zu Beginn des Tagesordnungspunktes das frisch gedruckte Zahlenwerk. Das derzeitige Wirtschaftswachstum von null Prozent und die Steuerschätzung seien auch in den Haushalt eingeflossen. Zugute komme dem Stadtsäckel, dass die Pro-Kopf-Verschuldung schon seit Jahren mit rund 470 Euro – Kernhaushalt und Wasserversorgung zusammengenommen – im Vergleich sehr niedrig gelegen habe. „Ein kleines Polster für die Dinge, die da kommen“, so die Rathauschefin. Für die Zukunft gelte, noch mehr als bisher jede Investition kritisch zu hinterfragen.

Dass sich Kloss in dem auf dem 250 Seiten gedruckten Auszug des Haushalts und dem rund 600 Seiten umfassenden, nur elektronisch vorliegenden Gesamtwerk heimisch fühlt, beweist sie den Stadträten in ihrer folgenden Einführung. Kreuz und quer jagt sie in Anbetracht der ihr gegebenen Zeit zur Einbringung durch das Zahlenwerk.

Deutlich wird, welche Investitionen die Stadt Schrozberg tätigen wird. So werden rund 1,81 Millionen Euro in den Bereich Breitband gesteckt, 1,62 Millionen Euro fließen als Förderung wieder zurück. 900 000 Euro werden ins Freibad investiert (Förderung 450 000 Euro), 760 000 Euro in den Lesetreff (Förderung 644 000 Euro), 500 000 Euro ins Feuerwehrhaus Bartenstein (Zuschuss 400 000 Euro) und 400 000 Euro in die neue Kinderkrippe (Zuschüsse fließen erst 2021).

So ist es kein Wunder, dass in Anbetracht der in etwa gleichbleibenden Einnahmen der Kredit zur Finanzierung notwendig wird. Die Schulden steigen von rund 2,32 Millionen Euro im Kernhaushalt auf rund 3,13 Millionen Euro – pro Kopf bedeutet es statt 403 Euro dann 542 Euro.

Auch wenn Stadtrat Lothar Mühlenstedt (CDU) die 14 Tage für zu gering für eine Entscheidung hält, hätte Förderer gerne, dass das Gremium das Zahlenwerk bei der nächsten Sitzung am 4. März beschließt: Denn das Landratsamt benötige im März die konkreten Zahlen wegen der Zuschussanträge.

Zahlen aus dem Haushalt 2020: Bei der Verwaltungstätigkeit nimmt die Kommune rund 13,83 Millionen Euro ein, gibt rund 13,3 Millionen Euro aus. Die größten Brocken auf der Einnahmenseite: die Schlüsselzuweisungen von rund 2,9 Millionen Euro (Vorjahr: 2,8 Millionen Euro), den Anteil an der Einkommenssteuer von rund 2,86 Millionen Euro (rund 2,84 Millionen Euro) und die Gewerbesteuer von rund 2,5 Millionen Euro (konstant). Bei den Aufwendungen sind es die Personalkosten von rund 3,84 Millionen Euro, die Kreisumlage von rund 2,66 Millionen Euro (rund 2,56 Millionen Euro) und der Finanzausgleich von rund 1,79 Millionen Euro (rund 1,69 Millionen Euro). Unter dem Strich bleiben 530 782 Euro, die für Investitionen erwirtschaftet werden, was vor dem neuen kommunalen Haushaltsrecht Zuführungsrate genannt wurde. Im Investitionsbereich nimmt Schrozberg rund 5,29 Millionen Euro ein, gibt rund 7,58 Millionen Euro aus. Abzüglich der Zuführungsrate bleibt eine Finanzierungslücke von rund 1,76 Millionen Euro. Diese wird über einen Neukredit über rund 1,18 Millionen Euro gedeckt, der Rest mit dem bestehenden Guthaben der Stadt von rund zwei Millionen Euro, mit dem sie in den Haushalt 2020 startet.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020