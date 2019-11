Die Eltern wähnten den Junior im Bett

Schwäbisch Hall.Um 3.10 Uhr wurde am vergangenen Donnerstag durch eine Polizeistreife in der Einkornstraße ein silberner Audi festgestellt, an dem Kennzeichen angebracht waren,die am Montag in Oberrot entwendet wurden. Der mit zwei männlichen Personen besetzte Audi fuhr zunächst ziellos durch Hessental und im Wohngebiet Wasenwiesen umher. Nach Erkennen der Polizeistreife beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und versuchte über angrenzende Feldwege zu flüchten.

Sämtliche Anhaltesignale der hinzugezogenen Polizeistreifen wurden durch den Fahrer ignoriert. Zurück in Hessental umfuhr der Audi in der Raiffeisenstraße einen quer abgestellten Streifenwagen und flüchtete weiter in Richtung Ortsmitte.

Während der Flucht wurde der Fahrer von seinem 23-jährigen Beifahrer immer wieder aufgefordert anzuhalten. In der Kirchstraße gelang es dem Beifahrer offenbar die Handbremse am Auto anzuziehen und das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Nachdem der Beifahrer aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, beschleunigte der Fahrer den Pkw wieder und flüchtete über die Alte Hessentaler Straße in Richtung Steinbach.

Letztendlich konnte das Fahrzeug in der Neustetter Straße aufgefunden werden. Der Fahrer flüchtete weiter zu Fuß. Bei einer Überprüfung der Wohnanschrift stellte sich heraus, dass die Eltern davon ausgingen, dass ihr Sohn in seinem Bett schläft. Um 5.40 Uhr erschien der 19-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheines ist, in Begleitung seiner Eltern auf dem Polizeirevier in Schwäbisch Hall. Bei dem jungen Mann, der sich nun wegen einer Vielzahl von Straftaten verantworten muss, wurde zudem eine Blutentnahme durchgeführt. pol

