Die Digitalisierung soll den Menschen dienen

Die SPD-Mitglieder aus dem Landkreis Schwäbisch Hall und dem Hohenlohekreis schicken Kevin Leiser aus Blaufelden nächstes Jahr ins Rennen um einen Sitz im Bundestag.

Pfedelbach. In Coronazeiten ist etliches ganz anders – manches sogar unverhofft. So steht derzeit Kevin Leiser unter Quarantäne. Bei der Nominierungsveranstaltung der SPD in Pfedelbach kann der Kandidat für die Bundestagswahl im kommenden Jahr deshalb nicht in der Festhalle Nobelgusch dabei sein. Er ist aus seiner Heimat Blaufelden aber zugeschaltet, als Rednerpult dient ihm ein Bügelbrett.

„Er gehört zu der gefährdeten Spezies der Lehrer“, ulkt der Haller Kreisparteivorsitzende Nikolaos Sakellariou. Doch das alles bremst den Sozialdemokraten nicht – weshalb ihn wohl auch 53 der 54 anwesenden Stimmberechtigten aus den Kreisverbänden Schwäbisch Hall und Hohenlohekreis zu ihrem Kandidaten um ein Mandat in Berlin im gemeinsamen Wahlkreis wählen.

„Welt besser machen“

Kraftvoll ist Leisers Rede, begleitet von vielen großen Gesten mit Armen und Händen. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ – diese Motto bemüht er mehrmals. Der rote Faden seiner Ausführungen beginnt mit der Geschichte der SPD und mit Namen wie Otto Wels, Willy Brandt oder Egon Bahr – nicht zu vergessen Gerhard Schröder, mit dem die Sozialdemokraten nach 16 Jahren Reformen wagten.

„Nicht wenige behaupten, dass gerade diese Reformen einen Grundstein bilden für Deutschlands heutige Stärke“, sagt der Kandidat. Er wolle dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen. „Wir können heute die Klimakrise stoppen“, meint er, fügt hinzu, dass es auch möglich sei, die Schere zwischen arm und reich zu schließen und die Digitalisierung so zu gestalten, dass sie den Menschen diene.

Er wisse aber nicht, ob das auch noch in 20 Jahren möglich sei. Er möchte dann nicht gefragt werden, ob er sich damals ausgeruht habe. „Ich war hier und ich habe gekämpft“, solle seine Antwort sein. Dafür gibt’s – wie mehrfach an diesem Nachmittag – Applaus von den Mitgliedern.

In vier Feldern sieht er Handlungsbedarf: beim Klima- und Artenschutz, der Digitalisierung, fairen Lebensbedingungen und -chancen sowie dem, was er „Upgrade der Demokratie“ nennt. Ziel sei es, die CO2-Steuer anzuheben und die erneuerbaren Energien auszubauen – und dabei die Sozialkomponente zu stärken. Er fordert eine andere Vermögensverteilung in Deutschland. Die Schere zwischen arm und superreich gehe auseinander. „Eine schreiende Ungerechtigkeit“.

Für Volksentscheide

Bei der Digitalisierung sieht er Missstände im Vorsprung der USA und China, findet zudem, das Glasfasernetz gehöre in staatliche Hand. Bei dieser Entwicklung stünden nicht die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt. Nicht zuletzt stehe ein Umbau der Demokratie an. „Jeder, der sie stürzen will, erhält eine rote Karte“, stellt er klar. Trotzdem müsse sie sich wandeln, wenn man sie erhalten wolle. Dazu gehörten auch Volksentscheide auf Bundesebene.

Er wisse, dass es nicht leicht sei, das politische Erbe des Crailsheimers Hermann Bachmaier anzutreten, der von 1983 bis 2005 für die Hohenloher SPD im Bundestag saß, so Leiser. Aber er wolle auch mit Ausdauer ins Rennen gehen. Mit den Worten „Vorwärts Genossen!“ schließt er, und es folgt frenetischer Applaus.

Bei der Aussprache sagen ihm alle ihre Unterstützung zu – nur Hermann-Josef Pelgrim, Haller OB und SPD-Fraktionsvorsitzender im Haller Kreistag, stellt eine Frage: „Wo willst du hin auf dem Parteitag?“ Er spielt damit auf den Platz auf der SPD-Landesliste bei der Bundestagswahl an, über die Leiser ein Mandat in Berlin erhalten könne.

Der Kandidat gibt sich diplomatisch, wolle die Konstellation in Nord-Württemberg abwarten und sein Ziel, Abgeordneter zu werden, eventuell auch erst bei der nächsten Wahl angehen. „Zur Not könnte ich mir aber auch einen Angriff vorstellen“, erklärt er und erhält großen Beifall. Oliver Färber

