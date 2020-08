Die Biber an der Jagst haben Freunde und Gegner

Crailsheim.Der Biber mache Crailsheim zu schaffen, hat Umweltminister Franz Untersteller von Reinhold Förster erfahren, der die Chance nutzte, „40 abgenagte Bäume auf 300 Metern“ anzusprechen. Im HT hat ein Landwirt jüngst darauf aufmerksam gemacht, dass er nicht umhinkommen werde, einen von Spaziergängern gerne genutzten Jagstweg auf seinem Grundstück abzusperren – er könne nicht verantworten, dass die Biberbäume den Leuten auf den Kopf fallen. Der Minister sah das Problem der Verkehrssicherungspflicht, verwies aber darauf, dass der Biber nach europäischem Recht streng geschützt ist. Je nach Standort könne es dennoch Überlegungen geben; der Schwarzwald-Baar-Kreis arbeite an einem Ampelsystem: Rot bedeute, eine Entnahme der Tiere müsse in Erwägung gezogen werden. Untersteller sagt aber auch, der Biber sei in einigen Bereichen „der billigste Mitarbeiter der Wasserwirtschaft“. Sein Ministerium spricht von Verbesserungen der Struktur- und der Artenvielfalt der Jagst und von ihren Selbstreinigungskräften. Text/Bild: Birgit Trinkle

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.08.2020