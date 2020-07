Deutliches Signal gesetzt

Crailsheim.Die Beschäftigten der Lieken Brot- und Backwaren GmbH in Crailsheim sind am Dienstag früh in einen mehrstündigen Warnstreik getreten. Über 100 Beschäftigte sind dem Aufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Arbeitsniederlegung gefolgt. Bereits in der Nachtschicht wurden die Öfen leer gefahren, die komplette Frühschicht blieb vor dem Werkstor und bis 80 Uhr stand die Produktion still.

Nachdem die Arbeitgeberseite bei der ersten Tarifverhandlung am 22. Juni kein Angebot für die rund 1500 Beschäftigten in der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg vorgelegt habe, hätten die Beschäftigten mit dem Warnstreik der Forderung nach einer Steigerung der Löhne und Gehälter von 6,2 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten deutlich Nachdruck verliehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Der Lohn- und Gehaltstarifvertrag wurde bereits zum 29. Februar gekündigt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der ursprünglich für April geplante Verhandlungstermin einvernehmlich verschoben. „Jetzt warten die Beschäftigten aber lange genug auf eine Tariferhöhung!“, betonte Uwe Hildebrandt, Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Südwest und Verhandlungsführer seitens der NGG-Tarifkommission. Es sei ärgerlich, dass die Arbeitgeberseite nicht mal in der Lage gewesen sei, einen nächsten Verhandlungstermin für Juli zu vereinbaren und stattdessen versucht habe, die Beschäftigten auf Ende August oder gar September zu vertrösten.

„Dies ist umso unverständlicher, als dass es den Betrieben im Land aktuell gut geht. Durch die Systemrelevanz der nahrungsmittelproduzierenden Betriebe und den gestiegenen Bedarf mussten die Beschäftigten in den vergangenen Wochen und Monaten Überstunden leisten und Sonderschichten fahren“, so Hildebrandt.

„Die Arbeitnehmer leisten Tag für Tag eine harte Arbeit unter erschwerten Bedingungen, dies muss jetzt angemessen honoriert werden“, unterstrich Burkhard Siebert, Geschäftsführer der zuständigen NGG-Region Heilbronn. Die Beschäftigten von Lieken in Crailsheim hätten mit ihrem Warnstreik unter Corona-Bedingungen ein deutliches erstes Signal gesetzt und seien auch bereit für weitere, denn: „Wir wollen ein faires Einkommen für gute Arbeit,“ so Siebert. Die Gewerkschaft erwarte einen zeitnahen Verhandlungstermin und ein akzeptables und verhandlungsfähiges Angebot.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020