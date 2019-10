Öhringen.Das Winterkonzert der Kulturstiftung Hohenlohe hat sich in den letzten Jahren zum Aushängeschild der regionalen Musikveranstaltungen zu Jahresbeginn entwickelt. Mit intelligenten Programmzusammenstellungen aus klassischen Orchesterwerken, Opernarien und Operettenweisen ist das Konzertformat zum Publikumsmagnet geworden.

Das Winterkonzert am Sonntag, 26. Januar 2020, um 17 Uhr in der Kultura Öhringen steht unter dem Motto „Der Traum vom Frieden“ und baut musikalische Brücken zwischen Ländern und Kontinenten, Nationen und Generationen. Dazu ist insbesondere die Musik das passendste Medium, um den Knoten aus alten, tiefgreifenden Trennlinien quer durch Europa und spürbar neuen Barrieren, basierend auf Nationalismus oder Ignoranz, zu lösen.

In Öhringen präsentiert die Donau Philharmonie Wien jetzt unter der Leitung von Manfred Müssauer mit namhaften Solisten und dem Festspielchor der „Musikwelten“ die Vorstellung von Eintracht und Freiheit der deutschen und italienischen Oper des 19. Jahrhunderts. Freiheits- und Friedenschöre wie aus Beethovens „Fidelio“ oder Verdis „Gefangenchor aus Nabucco“, Puccinis „Summchor“ aus „Madame Butterfly“, aber auch Verdis Triumphszene aus „Aida“ werden auf dem Programm stehen, ebenso wie Opernarien in ihrer Urfassung. Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder auch im Internet: www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de

