Der Pilot des Kleinflugzeugs flog vermutlich zu niedrig

Innsbruck/Crailsheim.Ein Kleinflugzeug war am 18. Juli vergangenen Jahres in den Tiroler Alpen nahe der deutschen Grenze abgestürzt.

Die viersitzige Maschine vom Typ Cirrus SR22 war im italienischen Brescia gestartet und über Österreich auf dem Weg zurück nach Schwäbisch Hall, als sie gegen 17.30 Uhr im Wettersteingebirge im Bereich des Bergs „Drei Scharten“ gegen eine Felswand prallte und in Flammen aufging. Die drei Insassen, neben dem Piloten der Geschäftsführer einer Crailsheimer Firma und ein Vertriebsmitarbeiter von ihm, überlebten den Absturz nicht. Auf mehrmalige Nachfrage teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck jetzt mit, dass das Gutachten zur Absturzursache mittlerweile fertiggestellt worden sei. Seine Antwort kommt per E-Mail. „Demnach ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die erforderliche Festlegung einer Reiseflughöhe unter Einhaltung der erforderlichen Mindestflughöhe durch den Piloten nicht erfolgt ist“, heißt es. Mit anderen Worten: Der Pilot flog zu niedrig. Und was passierte dann? „Dadurch dürfte es zu einer Fehlnavigation mit teilweisem Orientierungsverlust gekommen sein, so dass der Pilot in ein Tal mit für die Flughöhe zu hohem Talabschluss beziehungsweise für eine Umkehrkurve zu enger Talbreite einflog.“ Anzunehmen seien auch Fehleinschätzungen des gebirgigen Geländes und der Windverhältnisse auf der Leeseite von Gebirgszügen. „Die angeführten Umstände dürften daher zu einer aerodynamisch nicht mehr zu kontrollierenden Lage des Luftfahrzeuges geführt haben, was letztlich zum Absturz geführt hat“, so der Sprecher. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. „Eine strafrechtliche Verantwortung des Piloten war infolge seines Todes nicht weiter zu prüfen. Ein technisches Gebrechen wurde nicht festgestellt.“ Jens Sitarek

