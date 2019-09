Der Mensch als Teil der Natur

Langenburg.„Keimzeit“ beim Hohenloher Kunstverein: Eine Ausstellung von Sabine Naumann-Cleve und Barbara Schmitz-Becker steht am Sonntag, 15. September um 11 Uhr im Hofratshaus Langenburg unter diesem Titel.

Die Darstellung der Natur ist in der Kunstgeschichte durch die Jahrhunderte ein wiederkehrendes Thema. Doch wie stellt sich das heute dar? Beeinflusst uns das heutige Wissen der Wissenschaft? Wie spiegelt sich die Natur in der Kunst? Künstliche Natur? Welchen Platz räumen wir der Natur in unserem Lebensraum noch ein? Wo ist heute noch ursprüngliche Natur zu finden? Insektensterben, Monokultur und Klimawandel, Mangelernährung … wie gewinnen wir die Natur für uns zurück? Der Mensch ist Teil derselben und kann ohne deren Weiterexistenz nicht überleben.

Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Künstlerinnen Sabine Naumann-Cleve und Barbara Schmitz-Becker in ihrem Werk. Für den Hohenloher Kunstverein möchten sie diese Themen weiter ausarbeiten und planen „inszenierte“ Naturräume.

Sabine Naumann-Cleve, 1955 in Essen geboren, ist Künstlermitglied im Hohenloher Kunstverein. Im Spannungsfeld zwischen drohender Klimakatastrophe, naivem Fortschrittsglauben, Ökologie und Ökonomie setzt sich Sabine Naumann-Cleve mit der Bewahrung der Natur und ihrer Lebensräume auseinander. Biologische Vielfalt, Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt, Bodenfruchtbarkeit, Auswirkungen menschlichen Handelns und Umweltveränderungen sind Inhalt ihrer Arbeiten.

Barbara Schmitz-Becker, 1968 in Osnabrück geboren, arbeitet seit 2012 für das von ihr initiierte Eden Zwo Labor, das in unterschiedlichen Rauminstallationen einzelne wissenschaftliche Details der Natur thematisiert und Bezug auf das „Svalbard Global Seed Vault“-Projekt des Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt nimmt. Dieses prägt seither ihr künstlerisches Schaffen. Ihre Arbeiten untersuchen wissenschaftliche Details der Natur, die sie dann in Installationen thematisiert.

Die Ausstellung im Hofratshaus in Langenburg (Adresse: Schloss 12) wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Renate Ziegler, Vorsitzende des Hohenloher Kunstvereins, hält die Grußworte, Claudia Scheller-Schach, Kunsthistorikerin, die Einführung. Im Rahmen der Langenburger Herbsttage lädt Sabine Naumann-Cleve für Samstag, 5. Oktober, 12 Uhr zu einer dialogischen Führung „Reden über Kunst“. Die Finissage findet am Sonntag, 20. Oktober um 15 Uhr statt. hkv

