Der heimische Wald wird sich verändern

Buchen und auch Eichen in Süddeutschland leiden zunehmend unter dem Trockenstress der Vorjahre – Landwirtschaftsminister Peter Hauk machte sich in Hohenlohe ein Bild vor Ort.

Gaisbach. Nach der Fichte leiden nun auch die Laubhölzer und hier besonders die Buche – die häufigste und konkurrenzstärkste Baumart in Baden-Württemberg – unter den hohen Temperaturen und den viel zu geringen Niederschlägen. „Die Auswirkungen der Dürreperiode im Jahre 2018 bei Tanne, Kiefer, Lärche und Fichte durch die starke Borkenkäferpopulation, zeigen sich bei Laubbaumarten wie der Buche oft erst im Folgejahr. Der Wald geht kaputt“, zeichnete Forstdirektor Roland Hartz bei einer Waldbegehung mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Staatswald auf Gemarkung Gaisbach ein düsteres Bild.

Nach dem Blattaustrieb im Frühjahr 2019 werden jetzt vermehrt bei der Buche regional ungewöhnlich hohe Absterbeerscheinungen bis hin zu flächigen Ausfällen auf unterschiedlichsten Standorten offenkundig, hieß es von Seiten der Experten.

Nach ersten Eindrücken sind vor allem Bäume betroffen, die auf schlecht wasserversorgten Standorten durch Niederschlagsdefizite, langanhaltende Hitze und hohe Sonneneinstrahlung in Verbindung mit einer starken Fruktifikation im Jahr 2018 sehr in ihrer Vitalität beeinflusst waren. Die Schäden wurden bei Bereisungen des Ministers im gesamten südwestdeutschen Raum beobachtet. Nach ersten Schätzungen rechnet die Forstwirtschaft mit einer betroffenen Fläche von etwa 110 000 Hektar, die wohl in den nächsten Jahren kahlfallen werden. „Der heimische Wald wird anders, der naturnahe Wald verschwindet“ und er mache sich ernsthafte Sorgen um die großen Buchenbestände im Land, so der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Diese Ansicht vertritt auch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in ihrem Waldzustandsbericht für das Jahr 2018. Die Klimaextreme nehmen zu und es sei höchste Zeit, jetzt zu handeln, denn auch bei sofortiger Einleitung aller Maßnahmen, die zur Verringerung der Erderwärmung und einer geringeren CO2-Belastung der Atmosphäre beitragen, werde sich in den nächsten 40 Jahren nur wenig ändern, denn so lange dauere der Selbstreinigungsprozess nach Auskunft der Umweltwissenschaftler.

Daher werde zurzeit auch mit Hochdruck geforscht, welche Baumarten sich dem künftigen Klima besser anpassen können, damit der Wald resistenter werde. Hier stehe man aber noch ziemlich am Anfang, so der Minister. Eine Möglichkeit sieht er in der Pflanzung vorn Waldbäumen, die bisher in Asien oder Nordamerika wachsen.

Die Trockenheit bewirkt, dass erst Äste absterben, dann Kronenteile und im Extremfall der gesamte Baum stirbt. In der Regel kann ein Trockenjahr bis zu einem gewissen Grad kompensiert werden, da Regen aber auch 2019 knapp bemessen ist, kommen die Bäume an ihre Grenzen. „Die Buche, unsere Hauptbaumart in Baden-Württemberg, leidet ebenso unter der Trockenheit wie Fichte, Tanne und Eiche. Die abgestorbenen Kronenteile sind spröde wie Glas und stellen durch herabfallende Teile ein großes Risiko für alle Waldbesucher dar. Daher ist bei Waldbesuchen in den betroffenen Gebieten besondere Vorsicht geboten“, sprach Hauk einen weiteren wichtigen Punkt an.

Die Wälder des Landkreises Hohenlohe seien mit den ohnehin unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen und flachen, steinigen Böden besonders von ausbleibendem Regen betroffen. Wenn der Bodenwasserspeicher erschöpft sei, würden die Bäume an Vitalität und Abwehrkraft verlieren. „Vor allem der Prachtkäfer und der kleine Buchenborkenkäfer haben dann mit den geschwächten Buchen ein leichtes Spiel“, erklärte der Forstminister.

Auch den wirtschaftlichen Schaden sprachen Hauk und der Künzelsauer Fortdirektor Roland Hartz an. Das Holz der vertrockneten Buchen sei stark entwertet und könne von Sägewerken nur eingeschränkt genutzt werden. Die Kapazitäten für Aufarbeitung, Lagerung und Verkauf sind erschöpft. Die holzverarbeitende Industrie kann die anfallenden Schadholzmengen nicht schnell genug aufarbeiten, wodurch das gelagerte Holz noch weiter an Wert verliere. Die Buche stelle auch im Hohenlohekreis, mit über 50 Prozent Flächenanteil, die dominierende Baumart dar, so dass die aktuellen Schäden an dieser Baumart noch weitaus größere wirtschaftliche Folgen haben werden als die Borkenkäferschäden im Nadelholz.

Da die Wälder in der ganzen Bundesrepublik betroffen seien, will auch der Bund bei der Abfederung der wirtschaftlichen Schäden helfen, wie der Minister und der Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten betonten. Vor allem die privaten Waldbesitzer sollen hier zum Zuge kommen. In einer ersten Besprechung in Moritzburg bei Dresden habe die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Glöckner eine Summe von 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch das Land werde in dieser Situation finanziell tätig, so Hauk und man sei bereits im Gespräch mit den Verbänden. Ein Notfallplan für die Wälder Baden-Württembergs sei in Vorbereitung.

