„Den Einzelkämpfer gibt es nicht mehr“

Allgemeinmediziner Jörg Manderscheid (rechts) hat eine Besuchergruppe von Ärzten in Weiterbildung und Medizinstudenten durch die Praxisräume vom Zentrum Familienmedizin in Gaildorf geführt. Das Bild zeigt die Gruppe im so genannten Notfallraum, der von Rettungskräften leicht erreicht werden kann.

© Norbert Acker