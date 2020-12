Den Agrarhandel neu ausrichten

Schwäbisch Hall/Hohenlohe.Die BAG Hohenlohe musste das Geschäftsjahr 2019 mit kräftigen Verlusten abschließen. Durch eine Reorganisation in allen Bereichen ist es aber gelungen, das Ruder herumzureißen.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2019 erreichte die 2061 Mitglieder der BAG Hohenlohe per Post und außergewöhnlich spät im Jahr: Die Geschäftsführung hatte die Generalversammlung coronabedingt in den November verschoben und bis zuletzt gehofft, sie doch noch als Präsenzveranstaltung durchführen zu können. Vergebens. Auch die Botschaft des Schreibens war keine erfreuliche: „Das Geschäftsjahr 2019 war betriebswirtschaftlich kein erfolgreiches Jahr für unsere BAG Hohenlohe“, heißt es dort. Sowohl die Erträge der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als auch die durch Sondereffekte seien deutlich zurückgegangen.“

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 1,44 Millionen Euro aus. 2019 erzielte die BAG Hohenlohe rund vier Millionen Euro weniger Umsatzerlöse. Eine Situation, die auch durch strikte Kostensenkungen, beispielsweise im Personalbereich, nicht kompensiert werden konnte. Wie Geschäftsführer Sven Schneider erklärte, haben vor allem witterungsbedingte Sondereffekte und eine schwache Mostobsternte zum unbefriedigenden Ergebnis geführt. Die Umsatzeinbußen seien aber auch eine Folge politischer Vorgaben, die eine Reduzierung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln vorschreiben, erklärt der Agraringenieur, der erst seit Mitte 2019 die Geschäfte bei der BAG Hohenlohe führt. Deshalb sieht er in diesem Bereich auch weiterhin „keine Möglichkeiten, überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften“, selbst wenn der Markt gute Preise beispielsweise für Getreide und Raps biete.

Trend zur Extensivierung

Man befinde sich in einer Transformation, erklärt Schneider. Wie die Luftfahrt oder Automobilindustrie, so müsse auch der klassische Agrarhandel neu ausgerichtet werden. Der Trend gehe zur Extensivierung der Landwirtschaft. Gleichzeitig müsse „das gegenwärtige ,Lagerhaus-orientierte’ Geschäftsmodell“ überarbeitet und deutlich mehr in die Logistik investiert werden.“ Das Defizit sei aber auch eine Folge der Sparmaßnahmen, die ab dem Sommer umgesetzt wurden. Dazu gehört, dass die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter um über 20 Prozent reduziert wurde, das Melktechnikgeschäft abgegeben, die Werkstatt Ellwangen in die Tochtergesellschaft STEBAG ausgegliedert und die Raiffeisenmärkte Hüttlingen und Bretzfeld geschlossen wurden. Auch Synergien wurden genutzt: Im Bereich Saatgut und Logistik arbeitet die BAG jetzt mit der LBV Schrozberg zusammen, die Lagerhäuser Eckartshausen und Sulzdorf wurden unter einer Führung neu organisiert.

All dies habe bereits in diesem Jahr zu deutlichen Ergebnisverbesserungen geführt, allein die Personalaufwendungen konnten um mehr als eine Million Euro reduziert werden, heißt es in dem Schreiben an die Mitglieder. Auch in anderen Bereichen wie dem Fuhrpark, der Verwaltung oder bei Versicherungen konnten die Kosten gesenkt werden. Zufrieden zeigt sich Schneider auch mit den Ergebnissen der Raiffeisenmärkte, der Werkstätten und der Beteiligungen.

Die Situation im Geschäftsjahr 2020 sehe deshalb deutlich besser aus: Es sei gelungen, die Marktposition zu behaupten beziehungsweise auszubauen. Zum 30. September konnte der Warenumsatz um zwei und der Absatz um mehr als sieben Prozent gesteigert werden. Das Unternehmen geht davon aus, in 2020 wieder ein weitgehend ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften.

Keine Dividende ausbezahlt

Auch wenn die Mitglieder für 2019 keine Dividende erhalten, so profitierten sie doch von zahlreichen Vorteilen des genossenschaftlichen Verbandes, beispielsweise von Rabatten bei den Einkaufstagen in den Raiffeisenmärkten oder Formen der Warenrückvergütung.

Diese Unterstützung sei „Ursprung und Zukunft“ der Genossenschaft, in deren Grundsätzen Schneider auch nach über 100 Jahren noch erhebliches Potenzial und Konkurrenzfähigkeit sieht. „Der Agrarhandel ist ein margenschwaches und kapitalintensives Geschäft, an dem auch große Konzerne schnell die Lust verlieren werden“, so Schneider. „Wir haben Maßnahmen eingeleitet, die das genossenschaftliche Modell stabil und tragfähig für die Zukunft machen.“ KD

