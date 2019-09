Davon kann man heute nur träumen

Seit 150 Jahren ist das Kirchberger Gewerbe in Vereinen organisiert. Das wird groß gefeiert – mit einer Sonderausstellung im Sandelschen Museum und einer Gewerbeschau.

Kirchberg. Große Blätter hängen an einer Wand des Sandelschen Museums in Kirchberg an der Jagst. Darauf: eng beschriftete Tabellen. Darin: Name um Name, Adresse um Adresse, Gewerbe um Gewerbe. Helmut Klingler, der stellvertretende Vorsitzende des Gewerbe- und Fremdenverkehrsvereins hat sich eine ungeheure Arbeit gemacht und aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen, welche Geschäfte es in Kirchberg zu welcher Zeit gab. Es sind eine Menge – und Klingler ist dankbar für jede Ergänzung oder Berichtigung.

Ja, Kirchberg wird zwar immer zuerst mit seiner wunderbaren Umgebung und dem prachtvollen Schloss in Verbindung gebracht, aber es beherbergte auch stets viele Selbstständige. Die Lokalzeitung verstieg sich 1952 sogar dazu, das Städtchen als „gewerbliches Paradies“ zu bezeichnen – nicht ohne Beleg: 65 selbstständige Handwerker gab es damals, sechs Lebensmittelgeschäfte, neun Wirtschaften, sieben Bäckereien und Konditoreien, vier Metzger, drei Cafés, acht Textilwarengeschäfte, zwei Schreibwarengeschäfte und Buchhandlungen, drei Fabrikbetriebe, etwa 20 bäuerliche Betriebe.

Von solchen Verhältnissen können die Kirchberger heute nur träumen. Aber immerhin: Es gibt einen aktiven Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein mit Ralf Garmatter an der Spitze. Dieser lud am Sonntag in die Altstadt rund um den Rathausbrunnen ein, wo sich Gewerbetreibende, Händler und Dienstleister präsentierten. Denn vor 150 Jahren, 1869 im „Wilden Mann“ im Tal, haben Selbstständige den ersten Gewerbeverein gegründet, wie Garmatter in der Festschrift zum Jubiläum schreibt. 1933 lösten die Nazis diesen im Zuge der sogenannten „Gleichschaltung“ auf. 1950 gab es einen zweiten Versuch der Organisation, zehn Jahre später aber fand der Vorsitzende Emil Dollmann keinen Nachfolger.

Seit 1980 besteht der heutige Gewerbe- und Fremdenverkehrsverein. „Wir haben noch viel vor“, betont Garmatter. „In Zukunft wollen wir eng mit den örtlichen Schulen zusammenarbeiten. Fachkräftemangel kennen auch unsere Betriebe. Dem wollen wir entgegenwirken.“

Im Sandelschen Museum eröffnete Bürgermeister Stefan Ohr die neue Sonderausstellung „150 Jahre Gewerbevereine in Kirchberg/Jagst“. Nicht nur Klinglers Listen gibt es dort zu sehen, sondern viel mehr, etwa Fotos früherer Geschäfte und von der letzten Gewerbeschau vor dem Verbot im Jahr 1933, Skier der Firma Benner, die einst eine große Nummer auf dem Wintersportmarkt war, oder eine archaische „Waschmaschine“ aus Holz. Altes und Neues wird gegenübergestellt, denn Werkzeuge, Haushaltsgeräte, Fortbewegungs- und Kommunikationsmittel haben sich in den vergangenen 150 Jahren grundlegend verändert.

Die Ausstellung läuft bis Montag, 6. Januar. An mehreren Sonntagen bis dahin werden Führungen mit Vertretern des Gewerbevereins angeboten, außerdem gibt es immer wieder Aktionen wie Drucken auf der Handdruckmaschine mit Thomas Dollmann am 29. September, einen Pannenhilfe-Kurs mit Michael Busch am 20. Oktober, „Büroarbeit gestern und heute“ mit Conny Kindler und Ralf Garmatter am 3. November, einen Vortrag von Markus Kratzer zu Hohenloher Bauernhäusern am 14. November, den Kurs „Achter im Rad? Reparieren und Einspeichern“ mit Franz Füchtner und das Herstellen und Dekorieren von Keramikplatten mit Monika Fitzlaff.

