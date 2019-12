Bad Windsheim.Der Literaturwissenschaftler Martyn Schmidt referiert am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr im adventlichen Rahmen der Krippenausstellung in der Spitalkirche Bad Windsheim zum Lied „Stille Nacht“ und der Stille in Bibel und christlichem Glauben.

„Stille Nacht, heilige Nacht“ ist das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt. Die Uunesco hat es 2011 als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt, Papst Franziskus hat es 2018 sein »Lieblingslied« genannt. Wie und wo ist das berühmte Lied entstanden? Woher rührt sein Titel »Stille Nacht«? Wo spielen Stille und Schweigen in der Bibel eine tragende Rolle? Der durchgehend bebilderte Vortrag führt mitten in der »Staaden Zeit« auf eine Reise zu weihnachtlicher Stille: Erzählt wird vom ersten lautlosen Gebet in der Bibel über Gottes »Sanftes leises Säuseln« bis zur steinerbauten Stille der Klöster, vom Leben der beiden Schöpfer des Weihnachtsliedes über einen Vulkanausbruch bis hin zur Geburt des weltbekannten Weihnachtsliedes. Ab 17 Uhr ist vorher Gelegenheit, in der Spitalkirche die Weihnachtausstellung „Die große fränkische Weihnachtskrippe. Neues aus der Werkstatt Tuffek“ anzusehen. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019