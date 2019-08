Das wird eine teure Autofahrt

Mulfingen.Sachschaden von insgesamt knapp 15 000 Euro verursachte ein 36-jähriger Autofahrer am Dienstag um circa 17.30 Uhr bei Mulfingen. Der Mann befuhr mit seinem VW eine Straße von Mulfingen in Richtung Ailringen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er mit seinem PKW rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei mehrere Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und die Leitplanke. Der Fahrer zog sich glücklicherweise keine Verletzungen zu. Die Beamten vor Ort stellten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Er musste die Beamten daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. An seinem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019