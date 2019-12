Das Leben wieder in Ordnung bringen, wenn alles zu spät scheint

Bad Windsheim.Die Theaterstücke des künstlerischen Leiters des Windsheimer „FLT“ Christian Laubert bieten einen bunten Reigen an Figuren, Situationen und Verwicklungen, geschrieben für ein vielköpfiges Ensemble auf der weitläufigen Bühne des Freilandmuseums.

Das Live-Hörspiel zum aktuellen Stück „Herzflimmern“ entfaltet dagegen einen ganz eigenen Charme. Drei Schauspieler erzählen die Geschichte in komprimierter Form, sprechen in verschieden Dialekten und zeigen die ganze Bandbreite ihrer Wandlungsfähigkeit: ein Hörspiel nicht nur für die Ohren, sondern auch und vor allem für die Augen.

Die Regisseurin und Dramaturgin Stefanie Pfeiffer setzt die Schauspieler Jürgen Brenner, Peter Huber und Levent Özdil in Szene.

Geschichte: In einer kalten Winternacht auf einen Baum zu klettern, um einer Katze zu helfen, ist nicht sehr empfehlenswert. Zumindest nicht, wenn man im Morgenmantel nur kurz vor die Tür getreten war, um eine Zigarette zu rauchen. Nun liegt Philipp auf dem Boden und sieht sein Leben vorüberziehen. Sekundenschnell flimmern Bilder und Erinnerungen aus seinem Leben vor seinen Augen und ihm wird klar, was er noch in Ordnung bringen sollte, bevor sein Leben zu Ende geht. Ist es dafür bereits zu spät?

Termine: Samstag, 14. Dezember um 20 Uhr in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Markt Erlbach und dem Fränkischen Kulturrausch, Bürgerhaus zum Löwen, Hauptstraße 52, Markt Erlbach; Samstag, 21. Dezember um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Schmidt, Ort: Bühne im Torhaus, im Alten Schloss, Schlossgasse 8, Neustadt/Aisch; Mittwoch, 15. Januar um 20 Uhr, Ort: Spiel.Werk, Triesdorfer Straße 46, Ansbach. pm

