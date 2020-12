„Das ist wie in einer großen Familie“

Susanne Koglin hat vor 15 Jahren die Tierhilfe Hechelein gegründet. Sie kümmert sich hingebungsvoll um Tiere, die sonst keiner will. Die 64-Jährige lebt für ihre Tiere.

Leuzendorf/Hechelein. „Ponys, kommet rei“, ruft Susanne Koglin aus der offenen Stalltüre nach draußen. Wenige Augenblicke später springen drei Ponys und ein Muli herein und werden mit Futter versorgt. Es dämmert bereits an diesem Winternachmittag und es wird merklich kühler. „Jetzt bekommt Rio sein eingeweichtes Futter und die anderen Tiere müssen auch noch versorgt werden“, gibt die Tierliebhaberin die Richtung für den Abend vor.

Rio ist ein 33-jähriges, altersschwaches Pferd, das auf dem Tierhof von Susanne Koglin gepflegt wird. Da es wegen der abgewetzten Zähne kein Heu mehr kauen kann, weicht sie das Futter in Wasser ein.

Seit 15 Jahren in Hohenlohe

Vor 15 Jahren ist Susanne Koglin aus dem Allgäu nach Hechelein bei Leuzendorf (Landkreis Schwäbisch Hall) umgesiedelt und hat die Tierhilfe Hechelein gegründet. „Unter anderem mit 36 Ziegen und 108 Schafen in einem Lastwagen bin ich hier angekommen“, erinnert sie sich. Heute könne die 64-Jährige so viele Tiere nicht mehr betreuen. Wobei es auch jetzt noch viele sind: Sie kümmert sich in mehreren ehemaligen Stall- und Scheunengebäuden nicht einfach nur um Meerschweinchen, Kaninchen, Hühner, Tauben, Katzen, Hunde, Esel, Schafe und Pferde. Nein, sie lebt für ihre Tiere.

Dafür hat sie auch schon vor ihrer Zeit in Hechelein ihre ganze Freizeit und ihr Geld investiert. Die gelernte Erzieherin arbeitete nicht nur mit Kindern, sondern auch in einem Bioladen und in einem Pflegeheim. Eine soziale Ader hatte sie schon immer. Von früh morgens bis spät in die Nacht ist sie uneigennützig mit Ausmisten und Füttern beschäftigt.

Die Vielzahl der Tierarten und deren Unterbringung in verschiedenen Gebäuden, die sie angemietet hat, ist sehr handarbeitsintensiv. Und wenn dann ein Anruf kommt, dass ein verletztes Kätzchen gefunden wurde oder es Tiere gibt, die unter schwierigen Bedingungen leben, ändert sich der Tagesablauf abrupt. Koglin erzählt von Hängebauchschweinchen, die als niedliche Tiere in Wohnungen gehalten werden. Wenn sie zu groß geworden sind, wissen die Halter nicht, wohin sie sie bringen sollen.

Oder es steht, wie an Heiligabend vor einigen Jahren passiert, plötzlich ein Auto vor dem Haus und die Insassen fragen, ob sie ihren Hund dalassen können. „Da ist es gar nicht möglich, Nein zu sagen“. Am nächsten Tag kannte sie den Grund: Der Hund bekam epileptische Anfälle. „Deshalb wollten die Leute ihn loswerden.“

Vertrauen aufbauen

Tiere, die sie neu aufnimmt, müssen erst integriert werden. Oft sind sie körperlich oder psychisch krank, dann kann es auch längere Zeit dauern, bis sie zu Koglin Vertrauen aufbauen.

Auch unterschiedliches Futter, Heu und Einstreu müssen bestellt werden. Und wenn ein Katzenkind ohne Mutter mit der Flasche aufgezogen werden muss, bedeutet das: nachts raus, Milch wärmen und Flasche geben. Das alles macht Susanne Koglin mit bemerkenswerter Hingabe und großer Freude. Die strahlt sie auch aus, wenn sie über ihre Tiere spricht. Im Vorbeilaufen streichelt sie die noch jungen Hausschweine Felix und Max und spricht ihnen gut zu. Immerhin sind Schweine ihre Lieblingstiere.

„Es ist hier wie in einer großen Familie“, beschreibt Koglin ihr Verhältnis zu den Tieren, die sie alle beim Namen kennt. Meerschweinchen und Kaninchen ausgenommen. Trotzdem müsse sie bei allen immer als Chefin anerkannt werden, weshalb sie im Umgang auch konsequent sei.

Wenn sie Tiere abgibt, schaut sie sich die Verhältnisse und die Halter vorher an. „Wer einen Hund mitnehmen möchte, muss ihn ein paar Mal ausführen, um zu sehen, ob Mensch und Tier zusammenpassen.“

Koglin selbst hat weder ein Handy noch einen Fernseher. In ihrem gelben Transportbus ist sie oft unterwegs. Er bietet genügend Platz, um eingefangene Katzen zum Kastrieren und wieder zurück zum Fangort zu bringen.

Das ist ihr ein Herzenswunsch: Wer freilebende Katzen kennt, kann sich bei ihr melden. Sie lässt sie kastrieren und will damit das Problem größerer Katzenpopulationen eindämmen. Tba

