„Danke, dass ihr das gemacht habt“

Daheim den Großen Preis von Hohenlohe streamen: Corona und der Reit- und Fahrverein Rot am See machen’s möglich. Das 20. Hohenloher Reitevent wurde auf zwei Wochenenden aufgeteilt.

Musdorf/Rot am See. Die Siegerehrung des Großen Preises von Hohenlohe lieferte das Bild des Wochenendes: Die teilnehmenden Springreiter stehen in einer langen Reihe nebeneinander, mit großem Abstand voneinander. Es gibt kein Schulterklopfen, keine Umarmung, keinen Händedruck. Selbst die Rosetten für die Siegerpferde werden nicht direkt ausgehändigt. Sie liegen vorbereitet auf den Siegerpodesten. Der Sieger Konstantin Eduard van Damme vom Reitsportzentrum am Bussenberg muss sich bücken, um sie aufzuheben.

Zweierlei zeigt sich hier. Erstens: Es gab ein Turnier, immerhin – es ist das 20. Reitevent in Musdorf. Für viele Pferde und Reiter war es das erste Turnier nach der Corona-Zwangspause. Zweitens haben die Corona-Hygieneregeln tief in den normalen Ablauf und das normale Turnier-Feeling eingegriffen. Denn gemütliches Beisammensein, Zuschauermassen, Drängeleien um die Verkaufsstände – all das gehört sonst dazu, und all das gab es diesmal nicht. „Wir sind ja froh, dass wir überhaupt ein Turnier durchführen konnten“, sagte Axel Rümmele, Pressesprecher des veranstaltenden Reit- und Fahrvereins Rot am See. „Für den Reitsport war das gut, auch wenn wir nur 100 Zuschauer einlassen durften.“ So manche Corona-Regel wird in Zukunft übernommen, meint Axel Rümmele. Denn dass die Parcoursmeister diesmal nicht mehr mit den Richtern im Richterturm sitzen durften, hat sich als gute Lösung erwiesen. Um Abstände zu ermöglichen, bekamen die Parcoursmeister eine eigene überdachte Box unten am Reitplatz. Die Richter blieben alleine oben im Turm „und waren froh, dass sie mehr Ruhe hatten“, so Rümmele. Weil so viele Besucher nicht kommen durften, stellte der Verein die Wettbewerbe live ins Netz. Auch das wird vielleicht beibehalten. Ebenso, dass die aktuellen Ergebnisse in Echtzeit im Netz gestellt werden.

In Musdorf und im Netz konnten die Zuschauer dann sogar einen echten Pferde-Champion sehen. Sven Schlüsselburg aus Ilsfeld brachte nämlich seinen Schimmel Bud Spencer mit, der bereits auf dem Großen Preis von Aachen geritten ist. „Das Pferd war seit November auf keinem Turnier mehr“, erklärt Rümmele. In Rot am See hat der Schimmelwallach nun wieder Turnierluft schnuppern dürfen. „Das ist schon ein Pferd, das man sich anschaut“, sagt Rümmele, „auch wenn es den Parcours nicht auf Sieg geritten ist.“

Übrigens hätte man Pferden wie Reitern angemerkt, dass sie alle miteinander derzeit wenig Turniererfahrung haben. „Das Niveau war wie sonst am Saisonstart. Umso wichtiger, dass es jetzt wieder Turniere gibt, auch wenn die Bedingungen nicht einfach sind. Deshalb freuen wir uns besonders, dass unsere Hauptsponsoren nicht abgesprungen sind.“ Insgesamt ist Turnierchef Dr. Volker Hollenbach erleichtert über den reibungslosen Ablauf des 20. Jubiläums des Hohenloher Reitevents. „Wir haben mit unseren Veranstaltungen gezeigt, dass Pferdesport als Individualsportart sinnvoll und hygienisch betrieben werden kann.“

„Es ist toll, dass ihr ein Turnier organisiert habt“, lobte auch der Drittplatzierte des Großen Preises von Hohenlohe, Uwe Carstensen vom Reitverein Riedheim, der mit mehreren Pferden am Start war und dessen Sohn ebenfalls als Reiter startete.

„Danke, dass ihr das gemacht habt!“ uts

