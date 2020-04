Damit aus Herausforderung keine Überforderung wird

Hohenlohekreis.Das Landratsamt Hohenlohekreis, Jugendamt, hat Beratungsangebote für Familien zusammengestellt. Zahlreiche Beratungsstellen bieten Hilfestellung und haben ein offenes Ohr für Eltern, Kinder und Jugendliche. Bereits laufende Beratungsfälle, Einzelfallhilfen und Kriseninterventionen werden auch weiterhin wie gewohnt vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes telefonisch betreut.

Viele Familien stehen seit der Corona-Krise vor ganz besonderen Herausforderungen. Unterschiedlichste Anforderungen können gerade in diesen Zeiten enormen Druck verursachen: Eltern müssen die Schul- und Kitaschließungen überbrücken, Kindern ist langweilig und sie wollen beschäftigt werden, Jugendliche und Eltern sitzen auf engem Raum beieinander, Außenkontakte fehlen, werdende Eltern sind verunsichert, Kindeswohlgefährdungen und häusliche Gewalt können unter diesen Umständen zunehmen. Damit aus der Herausforderung keine Überforderung wird, können sich Betroffene Beratung, Hilfe und Unterstützung suchen.

Eine Übersicht zu den Beratungsangeboten im Hohenlohekreis, überregionalen Stellen, Hilfetelefonen und Online-Beratungen sowie eine Link-Sammlung mit nützlichen Tipps findet man unten und auf der Corona-Homepage des Landratsamtes.

In besonderen Notlagen, bei Zuspitzung oder drohender Eskalation in der Familie sowie Überforderung und Hilfebedarf kann das Jugendamt direkt unter Telefon 07940/18-427 oder 07941/986120 sowie per E-Mail unter jugendamt(@)hohenlohekreis.de kontaktiert werden. Insbesondere bei Verdacht auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung und häuslicher Gewalt bittet das Jugendamt dringlich um eine Meldung aus der Familie oder deren Umfeld. Nur mithilfe aufmerksamer Mitmenschen könne Kindern in Notsituationen geholfen werden, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.

