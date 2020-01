Crossover durch Stile

Das „Fränkische Bläserensemble“ spielt in Schrozberg. © Veranstalter

Schrozberg.Ein Konzert mit dem „Fränkischen Bläserensemble“ gibt es am Sonntag, 5. Januar in Schrozberg in der Petrus und Paulus-Kirche. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Im sorgfältig ausgewählten Musikprogramm werden u.a. Stücke von Händel, Beethoven, Mozart, Elgar, Offenbach und den Beatles zu hören sein, – ein Crossover durch ganz unterschiedliche Musikgattungen und Stile.

Zwei Musiklehrer, zwei

...