Cover-Rocker sorgen für Stimmung

Buchenbach.Girlanden, Luftschlangen, Luftballons: die Mehrzweckhalle in Buchenbach verwandelt sich dieser Tage wieder in eine Faschingshochburg.

Zahlreiche Hände im Hintergrund sorgen schon vorab dafür, dass sich alle Feierbegeisterten wohlfühlen können. Los geht es am Samstag, 15. Februar ab 20 Uhr. Die Öhringer Rock-Coverband „Flying Sticks“ wird bei der ersten der beiden Faschingssausen spielen.

Fortgesetzt werden die tollen Tage in Buchenbach die Woche darauf am Samstag, 22. Februar; Hallenöffnung ist wiederum um 20 Uhr. Es erwartet die Gäste erneut Covermusik vom Feinsten, ein wahres Feuerwerk an Songs zum Mittanzen und Mitsingen. Die Band „Dragon Fire“ wird dafür sorgen, dass kein Kostüm „trocken“ bleibt.

Apropos Kostüm: besonderer Einfallsreichtum wird prämiert. Ebenso lohnt sich frühes Kommen, denn bsi beiden Faschingsveranstaltungen gibt es von 20 bis 21 Uhr eine „Happy Hour“.

Für die kleinen Faschingshelden findet am Sonntag, 16. Februar der Kinderfasching statt. Um 14.30 Uhr startet das bunte Faschingstreiben mit Spielen und Livemusik. Auch ein Laufsteg wird wieder aufgebaut sein, auf dem die schönsten Kostüme von den Kindern präsentiert werden. Veranstalter ist jeweils der SC Buchenbach. scb

