Coronafall in KünzelsauerGrundschule

Künzelsau.Bei einem Grundschulkind an der Georg-Wagner-Schule in Künzelsau wurde am Wochenende ein positives Corona-Testergebnis gemeldet. Wie das Landratsamt mitteilt, befindet sich das Kind in heimischer Quarantäne.

26 Menschen in Quarantäne

Am Samstag und Sonntag haben die Fallermittler des Landratsamts die Kontaktpersonen des Kindes ermittelt und Kontakt zu den Betroffenen aufgenommen. Dabei handelt es sich im schulischen Umfeld um insgesamt 23 Kinder und drei Erwachsene. Diese müssen nun ebenfalls in Quarantäne. Zudem wurde allen Kontaktpersonen ein Corona-Test beim Hausarzt oder einer Corona- Schwerpunktpraxis empfohlen.

„Unverhoffte Realität“

„Der aktuelle Fall zeigt, wie schnell die Quarantäne für viele Familien unverhofft zur Realität werden kann und schon mal einen Urlaub verhindert. Bitte halten sie sich an die kommunizierten Regeln“, so Bürgermeister Stefan Neumann.

AHA-Regeln einhalten

Landrat Dr. Matthias Neth sagt dazu am Sonntag: „Dieser neue Fall und auch die anderen Fälle in ganz Baden-Württemberg der letzten Tage zeigen uns, dass die Corona-Lage keineswegs vorbei ist. Gerade auch in der Urlaubszeit kann es jederzeit vermehrt zu neuen Fällen kommen. Deshalb werden die Kontakte vom Landratsamt so schnell es geht, sieben Tage die Woche, ermittelt. Die betroffenen Personen müssen sich unverzüglich isolieren – auch wenn dies in der Urlaubszeit ganz besonders schwierig sein mag. Aber nur so können die Infektionsketten durchbrochen werden.“

Er erinnert nochmals an die AHA-Regel (Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske), deren sorgfältige Berücksichtigung eine massenhafte Ausbreitung des Corona-Virus verhindern kann. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020