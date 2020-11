Corona-Inzidenzzahl leicht gesunken

Landkreis Hohenlohe.Die 7-Tage-Inzidenz lag am Wochenende im Hohenlohischen bei 107,4 pro 100.000 Einwohner. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat insgesamt 15 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Am Samstag war sie bereits auf 108,3 gesunken. Alle Fälle vom Wochenende wurden am Samstag gemeldet, am Sonntag kamen keine weiteren Fälle hinzu. Durch jeweils einen Fall in zwei Kindergärten in Neuenstein sowie Künzelsau sind insgesamt 55 Personen von einer Quarantäne betroffen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020