Corona-Fälle in Pflegeheim

Schrozberg.Knapp 50 Bewohner und ungefähr ebenso viele Mitarbeiter hat das Pflegeheim „Haus am Brühlpark“ in Schrozberg, das vom Schwesternverband betrieben wird. Sie alle stehen unter Quarantäne, nachdem sich Menschen in der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert haben und drei Senioren ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Alle Bewohner müssen in ihren Zimmern bleiben, alle Mitarbeiter dürfen ihre Privatwohnungen nur verlassen, um zur Arbeit im Heim zu gehen. Vier Mitarbeiter sind in häuslicher Quarantäne und dürfen derzeit nicht arbeiten. Nach Informationen unserer Zeitung ist einer oder eine davon infiziert, die anderen hatten näheren Kontakt. Bei der infizierten Person handle es sich um jemanden, der oder die „nicht unmittelbar in der Pflege beschäftigt ist“, sagt Dirk Sellmann, der Pressesprecher des Schwesternverbands, auf Nachfrage.

Alle werden getestet

Eine Rückverfolgung der Infektionskette sei kaum durchführbar, betont der Schwesternverband in einer Pressemitteilung und schreibt: „Der Fokus liegt nun auf der Unterbrechung der weiteren Ausbreitung und dem Schutz der älteren Menschen im Haus. Das Gesundheitsamt hat begonnen, alle Mitarbeiter sowie alle Bewohner auf das Coronavirus zu testen.“ Noch liegen nicht alle Testergebnisse vor.

Die Bewohner bleiben in ihren Zimmern und werden dort „eng medizinisch überwacht“. Dazu tragen die Pflegerinnen komplette Schutzkleidung. Wie lange die Ausrüstung reiche, dazu kann Pressesprecher Sellmann keine Angaben machen.

Eine Schließung des Heims sei „schlicht ausgeschlossen“. seb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020