Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum

Lange Zeit hat es in Rothenburg gar nicht schlecht ausgesehen, was die Corona-Meldungen anbelangt, denn es gab nur wenige Infizierte. Doch dann schnellte die Zahl dramatisch hoch.

Rothenburg. 144 Infizierte waren es in der Tauberstadt am 20. November. Den größten Anteil daran hat der Covid-19-Ausbruch im Diakoneo-Seniorenzentrum. Dort sind bereits 13 Bewohner an dem Virus gestorben.

...