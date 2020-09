„Compagnia Compostelli“ zu Gast

Wackershofen.Im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen wird noch bis zum 11. Oktober das „Ars connectit-Festival“ veranstaltet.

Acht Künstlerinnen und Künstler aus der Region und aus Italien zeigen ihre Werke und geben einen Einblick in die Vielgestaltigkeit der Gegenwartskunst. Bereichert wird die Ausstellung durch Events an den Sonntagen.

In diesem Rahmen treten am Sonntag, 27. September, die Artisten der Compagnia Compostelli auf und begeistern ihr Publikum um 15 und 16 Uhr.

Ebenfalls am Sonntag, 27. und auch schon am Samstag, 26. September, wird im Freilandmuseum gemostet. Die Besucher bekommen die Möglichkeit, selbst gesammeltes Obst zu Most pressen zu lassen, für Mengen, die über den Sofortgenuss hinausgehen, müssen Behältnisse mitgebracht werden.

Passend zum Mosten wird gebacken, die Besucher sind eingeladen, sich bei frischem Blooz und Most zu stärken.

