Clowntheater und viel Musik

Schrozberg.Jubiläumsfest im „Haus am Brühlpark“ in Schrozberg am 15. September: Vor 20 Jahren hat das „Haus im Brühlpark“ in Schrozberg seinen Betrieb aufgenommen.

Das öffentliche Jubiläumsfest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Um 12 Uhr startet ein abwechslungsreiches Programm mit Mittagessen und Leierkastenmann, bevor ab 13.30 Uhr Lothar Lempp mit seinem Clowntheater auftritt. Ab 15 Uhr können die Besucher ein Kuchenbüffet der Landfrauen genießen. Ab 15.30 Uhr sorgt Julia Scholz mit Hits aus den 60er Jahren für musikalische Unterhaltung. Für die kleinen Besucher gibt es Ponyreiten, eine kleine Holzwerkstatt mit Siegfried Letter, Spielstationen und eine Bimmelbahn. pm

