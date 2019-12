Christine Freier mag nicht mehr

Schnelldorf.Die Schnelldorfer Bürgermeisterin will bei der nächsten Kommunalwahl auf ihr Amt verzichten. Sie hat sich in fünf Jahren in den Konflikten zwischen Rat und Verwaltung aufgerieben.

Zum Abschluss der gut besuchten Bürgerversammlungen der Schnelldorfer Bürgermeisterin Christine Freier wurden in Unterampfrach erneut die Konflikte deutlich, in denen sich Verwaltung und Gemeinderat in ihrer fünfjährigen Amtszeit aufgerieben hatten. Neben der Rathauschefin stellten sich dort auch elf von 16 Gemeinderäten den kritischen Fragen der Bürger. Und die wichtigste Meldung vorweg: Christine Freier wird sich um keine weitere Amtsperiode mehr bewerben.

In ihrem Überblick belegte die Bürgermeisterin zunächst die soziale und wirtschaftliche Situation der Gemeinde mit aktuellen Zahlen. Es sei gelungen, in ihrer Amtszeit die Verschuldung von 4 891 557 Euro auf 3 306 868 Euro zu reduzieren. Dies spiegle sich auch in einem Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung von 1432 auf 910 Euro wider.

Belastende Investitionen

Viele Investitionsvorhaben belasten den Haushalt auch in den nächsten Jahren. Breiten Raum gab die Bürgermeisterin dem Konflikt um die Sanierung der Kläranlage in Unterampfrach. In vielen Ratssitzungen habe sie sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen müssen, dass die Anlage überdimensioniert sei. Mit einer Stellungnahme in der Presse und mit dem Antrag bei der Kommunalaufsicht auf Überprüfung der Planung habe eine Gruppe von Gemeinderäten das von allen Fachbehörden bestätigte Sanierungskonzept zu blockieren versucht. Die „kräftezehrende Auseinandersetzungen“ seien für ihre Entscheidung verantwortlich, nicht mehr bei der Kommunalwahl zu kandidieren. fs

