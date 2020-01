Chorworkshop in Kirchberg

Kirchberg.Ein Chorworkshop findet am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus am Hofgarten in Kirchberg/Jagst statt. Unter dem Motto „Sing and swing!“ lernen die Teilnehmer unter der Leitung von Stefanie Pfender Chorliteratur verschiedener Genres aus Gospel, Pop und Jazz kennen.

Es werden keine Vorkenntnisse erwartet.Willkommen sind alle, die gerne singen und swingen. Die erlernten Lieder werden am Sonntag, 26. Januar, um 9.30 Uhr im evangelischen Gottesdienst in Kirchberg gesungen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020