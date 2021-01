CEO Stefan Brandl verlässt Ebm-Papst-Gruppe

Mulfingen.Stefan Brandl, 52, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ebm-Papst Gruppe, hat sich entschlossen, das Unternehmen zum 30. Juni 2021 zu verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung als Vice Chairman der Dräxlmaier Group anzunehmen.

Ab 1. Juli 2021 wird Thomas Wagner, seit 2002 Geschäftsführer Produktion und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Gruppe, den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Thomas Nürnberger, seit 2016 CEO von Ebm-Papst China, wird ab 1. April 2021 in der Gruppengeschäftsführung das Vertriebsressort verantworten.

Stefan Brandl hat bei Ebm-Papst in über 30 Jahren in verantwortlichen Positionen, zuletzt als CEO, maßgeblich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen und die Unternehmensgruppe strategisch hervorragend für eine erfolgreiche Zukunft positioniert. Unter seiner Führung wurde durch die Umsetzung der „one“-Strategie aus drei dezentral geführten Einheiten ein starker Unternehmensverbund mit klarem Fokus auf die Wachstumsmärkte China und Nord-Amerika. Gleichzeitig initiierte er mit der „Innovationsschmiede“ neue digitale Geschäftsmodelle für die Gruppe, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

