Carport und Auto ausgebrannt

Blaufelden.Kurz vor 1 Uhr kam es am Montag zu einem Brand in der Straße „Im Burgstall“ in Künszelsau. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein auf der Straße abgestellter VW Passat sowie ein danebenstehender Carport ab. Aufgrund der entstandenen Hitze wurde an dem dahinter befindlichen Wohnhaus die Fassade sowie Rollläden und Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 80 000 Euro. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Blaufelden, die mit mehreren Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Personen, diebesondere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 in Verbindung zu setzen. pol

