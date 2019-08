Buntes Programm für alle Altersklassen

RÖTTINGEN.Viel Spaß, Live-Musik, Vorführungen und gute Laune verspricht das Sommerfest des Seniorenzentrums „Taubertal“ in Röttingen. Mit einem bunten Rahmenprogramm und Bewirtung begrüßt die Einrichtung am 28. Juli ihre Gäste. Das Motto lautet „Orientalisches Flair“. Um 11 Uhr beginnt das Sommerfest mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von der Stadtkapelle Röttingen begleitet wird. Ab 12 Uhr startet die Bewirtung. Im Zeichen der Unterhaltung steht der Nachmittag.

Nach dem Auftritt des Bewohnerchors präsentiert der Verein Tanzvilla Creglingen Bauchtanz. Zugesagt hat auch das Duo „Fairy Elements“, das mit einer Licht- und Feuershow die Gäste begeistern will. Wer es gemächlicher möchte, kann die zum Sommerfest-Motto passenden Wasserpfeifen ausprobieren. Auch zur Kinderunterhaltung hat sich das Einrichtungsteam etwas einfallen lassen: Für sie wird es einen Stand geben, an dem sich die ganz jungen Besucher schminken lassen können. Wer Einblicke in die Arbeit der Einrichtung bekommen möchte, kann dies bei Führungen tun. Vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. pm

