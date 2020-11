Bundeswehr hilft weiter

Hohenlohekreis.Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Freitag Abend insgesamt 28 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 129,6 pro 100 000 Einwohner.

Betroffen sind unter anderem zwei Pflegeeinrichtungen mit insgesamt vier Fällen. Durch einen Fall in der August Weygang-Schule in Öhringen sind 13 Personen von einer Quarantäne betroffen. Außerdem wurde eine Kontaktperson eines Falles an der Georg-Wagner-Schule Künzelsau positiv getestet, befand sich aber bereits in Quarantäne.

In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass zahlreiche positive Fälle, die dem Gesundheitsamt gemeldet wurden, sich bereits als direkte Kontaktperson in Quarantäne befanden. „Zusammen mit der Tatsache, dass die Zahl der Neuinfektionen und Kontaktpersonen nicht immens steigt, zeigt das, dass unsere Fallermittler viele Infektionsketten unterbrechen konnten“, erklärte Dr. Susanne Gebert, Fachdienstleiterin im Bereich Infektionsschutz. „Gleichzeitig zeigt das, dass die schnelle und gründliche Kontaktpersonennachverfolgung noch immer ein starkes Mittel ist, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen bzw. einzudämmen.“

Das Landratsamt Hohenlohekreis hat eine Verlängerung der Unterstützung durch die Bundeswehr in der Fallermittlung beantragt. Dieser wurde zugestimmt, so dass die zehn Soldaten des Logistikbataillons 461 aus Walldürn nun bis 15. Januar im Gesundheitsamt im Einsatz sind. „Wir freuen uns, dass die Verlängerung schnell und unbürokratisch bewilligt wurde“, so Landrat Dr. Matthias Neth in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020