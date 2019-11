Brücke ein wichtiges Element eines Altstadt-Rundweges

Aub.Einen barrierefreien Zugang schaffen vom ehemaligen Altenheim an die Gollach und in die Auber Altstadt, das war ursprünglich das Ziel dabei, das Apothekerbrückchen in Aub neu zu gestalten. Das war vor mehr als 15 Jahren.

Inzwischen gibt es das Seniorenheim am damaligen Standort nicht mehr. Dennoch hat der kleine Fußgängersteg aktuelle für die Auber einen Nutzungswert wie nie zuvor, denn die nahe Gollachbrücke, der Hauptzugang aus Richtung Norden zur Auber Altstadt, existiert derzeit nicht. Das staatliche Straßenbauamt hat die Brücke abgebrochen und baut sie neu auf. Entsprechend zahlreich waren denn auch die Gäste, als der Auber Bürgermeister Robert Melber den neu errichteten Fußgängersteg am Sportplatz, die umgangssprachlich „Apothekerbrückchen“ genannte Fußgängerbrücke wieder seiner Bestimmung übergab. Behördenleiter, Planer, Ingenieure, Zuschussgeber, die Mitglieder des Stadtrates, des Bauamtes der Verwaltungsgemeinschaft, die Bauhofmitarbeiter waren der Einladung gefolgt, um bei der Verkehrsfreigabe dabei zu sein.

Wie Bürgermeister Robert Melber zu berichten wusste, zogen sich die Planungen und Absichtserklärungen viele Jahre lang hin. Richtig ernst mit dem Neubau wurde es, als das staatliche Straßenbauamt den Neubau der Gollachbrücke ankündigte. Für die Zeit, in der die Brücke nicht zur Verfügung stehen würde, wollte das Straßenbauamt eine Behelfsbrücke für Fußgänger errichten.

Warum nicht das nur wenige hundert Meter entfernte Apothekerbrückchen neu bauen und das Geld, das die Behelfsbrücke kosten würde, dort investieren? Im Gespräch war eine Summe von rund 25 000 Euro. Die Straßenbaubehörde erklärte sich bereit, den Anteil zum Neubau dazuzugeben unter der Voraussetzung, dass der Fußgängersteg fertig sein würde, sobald er benötigt würde. Bis auf einige Restarbeiten war die Brücke rechtzeitig fertig. Nicht nur ein Fußgängersteg wurde dabei neu gebaut, sondern das gesamte Umfeld neu gestaltet. Dafür wurde das Projekt aber auch erheblich teurer als vorgesehen.

Lagen die Kostenschätzungen noch bei 110 000 Euro, so zeigte die Ausschreibung der Bauarbeiten, dass dieser Betrag nicht realistisch war. Das kostengünstigste Angebot lag bei 175 000 Euro. Bis alles fertig gestellt war, stiegen die Kosten für den Steg und die Gestaltung des Umfeldes auf 207 000 Euro an.

Finanzielle Unterstützung beim Bau der Brücke fand die Stadt Aub nicht nur beim Straßenbauamt, das seinen genannten Anteil dazugab. Auch die Städtebauförderung unterstützte den Neubau mit 112 000 Euro als Teil eines entstehenden Altstadtrundweges. Dafür können die Fußgänger jetzt nicht nur den Steg benutzen, von der Bahnhofstraße führt in Kehren eine rollstuhl- und kinderwagengerechte Rampe zum Steg. Mehrere Sitzgelegenheiten auf dem mit Gabionen gestalteten Abgang laden in den sommermonatlichen zur Rast im Schatten der Bäume am Ufer der Gollach ein. Der Städtebauplaner Franz Ulrich wies drauf hin, dass hier nicht nur ein Übergangsbauwerk geplant und errichtet wurde, sondern auch ein Treffpunkt mit der Gelegenheit, sich mit Blick auf die Gollach und den Zuweg hinzusetzen.

Viel Fördergeld erhalten

Auch Daniela Kircher von der Städtebauförderung sah die Brücke als wichtiges Element eines Altstadtrundweges. Nicht nur auf diesen Steg, sondern auf alle bisher geförderten Projekte können die Stadt Aub und alle Verantwortlichen sehr stolz sein.

Seit nunmehr 33 Jahren ist nach ihren Worten in Aub die Städtebauförderung aktiv, in dieser Zeit seien mehr als 4,3 Millionen Euro Fördermittel nach Aub geflossen.

Schließlich durchtrennten die Vertreter der zuschussgebenden Behörden, der ausführenden Baufirma, die Planer und Mitarbeiter des Bauamtes symbolisch ein Band. ag

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019