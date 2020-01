Broschüren zur Hofübergabe

Hohebuch.Das Evangelische Bauernwerk in Hohebuch gibt jährlich zwei Broschüren zum Thema „Generationswechsel in der Landwirtschaft“ heraus. Die Broschüre „Materialien zu Hofübergabe“ wurde zum Januar 2020 neu überarbeitet. Sie umfasst 74 Seiten. Die Broschüre für „Betriebe ohne Hofnachfolger“ wurde ebenfalls zum Januar 2020 auf den neuesten Stand gebracht. Sie umfasst 42 Seiten. Beide Broschüren können gegen Gebühr bezogen werden beim Bauernwerk in Württemberg, Veronika Grossenbacher, 74638 Waldenburg-Hohebuch, Telefon 07942/10712, Fax: 10777, V.Grossenbacher@hohebuch.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.01.2020