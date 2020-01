Künzelsau.Das neue Programmheft des Evangelischen Bildungswerkes Hohenlohe mit Sitz in Künzelsau für Frühjahr/Sommer 2020 ist erschienen. Bildungsinteressierte erwartet wieder eine breitgefächerte Angebotspalette mit ganz unterschiedlichen Themen. Start der Veranstaltungen ist dieser Tage.

Am 18. Februar wird in Künzelsau der verschobene Vortrag von Necla Kelek, eine kontrovers diskutierte, türkischstämmige Soziologin und Publizistin, nachgeholt. Sie wird über „Muslime in Deutschland“ und ihr neuestes Buch „Die unheilige Familie“ sprechen. Am 20. Februar kommt Andreas Zumach, internationaler Korrespondent bei der UNO in Genf, nach Künzelsau. In seinem Vortrag wird er die Konflikte unserer Welt, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, und deren Gefährlichkeit in den Blick nehmen. „Droht ein 3. Weltkrieg?“, so der provokante Titel seines Vortrages.

Und vier Wochen später, am 20. März, lädt der Evangelische Kirchenbezirk Künzelsau zum „Nachdenken über Migration“ ins Evangangelische Johannesgemeindehaus ein. Referent ist der Politikwissenschaftler und ehemalige Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Prof. Graf Kielmannsegg. Ein Highlight im Rahmen der Veranstaltungen wird der Vortrag von Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker sein, der am 22. Juni über „Die Klimakrise ruft zu einer Neuen Aufklärung“ sprechen wird.

In Bad Mergentheim laden am 4. April Pfarrerin Regina Korn und Diakon Hans-Jürgen Hinnecke, beide Anleiter in christlicher Meditation, zu einem Oasentag ein. Und am 20. April bietet Pfarrerin Angelika Segl-Johannsen im Kurpark einen „Candlelight-Walk“ mit Meditationen, Liedern und Stille an. Speziell für Frauen ist ein Wohlfühl-Wochenende im Kloster Schöntal unter dem Titel „Gönn Dir eine Atempause“, das vom 8. bis 10. Mai stattfindet.

Im Angebot des Bildungswerkes finden sich auch mehrere Fortbildungsveranstaltungen. Veranstaltungsort ist die Ländliche Heimvolkshochschule Hohebuch. Ein wichtiger Schwerpunkt sind Veranstaltungen für trauernde Menschen. Mit im Programmheft sind auch wieder die Veranstaltungen des Ökumenischen Frauenprogramms Kloster Schöntal. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen im neuen Programmheft. Infos dazu unter Telefon 07940 / 55927, Mail: sekretariat@ebh-hohenlohe.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.01.2020