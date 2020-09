BMW prallt gegen eine Leitplanke

Fichtenau.Ein Unfall hat sich am Mittwoch um 23.40 Uhr auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und dem Autobahnkreuz Feuchtwangen ereignet.

32 000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 32 000 Euro. Eine 57-Jährige war mit ihrem BMWauf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dabei passte sie ihre Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen an.

Plötzlich trat Starkregen auf. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und prallte frontal in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Die Fahrerin und ein Beifahrer blieben unverletzt. pol

