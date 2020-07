BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Westernhausen.Vermutlich war die Beeinflussung durch Alkohol und die überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für einen Verkehrsunfall in Schöntal. Ein 22-Jähriger war mit seinem BMW am Samstagmorgen zwischen Westernhausen und Schleierhof unterwegs. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst durchfuhr er eine Buschhecke und durchquerte dann den dortigen Grillplatz. Die Fahrt endete schließlich an einem Kastanienbaum. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde der BMW vollkommen zerstört und unter anderem das linke Vorderrad bis zum Fahrersitz eingedrückt. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter den Einfluss von Alkohol stand, woraufhin dem Mann Blut abgenommen wurde. Den Führerschein nahmen die Beamten dem 22-Jährigen ab. pol

