Blues mit Hamish Anderson

Schwäbisch Hall.Das Anlagencafé präsentiert am Samstag, 19. Oktober, um 21 Uhr das Hamish-Anderson-Trio.

Er stammt aus Australien, lebt in Los Angeles und gehört zu den besten jungen Gitarristen weltweit: Hamish Anderson. Am Samstag, 19. Oktober, ist Hamish Anderson mit seinem Trio im Haller Anlagencafé zu erleben. Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Tickets können per E-Mail an info@anlagencafe.de reserviert werden.

Energiegeladen

Hamish Anderson steht auf den Schultern von Giganten wie Eric Clapton, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Buddy Guy oder Howlin‘ Wolf. Das ist nicht übertrieben, denn immerhin hat der junge Australier bereits die Bühne mit B.B. King geteilt.

Hamish Anderson steht für eine besonders energiegeladene, groove-orientierte und trotzdem präzise Form des Bluesrock. Auf seiner Europa-Tournee macht er nun erstmals in Schwäbisch Hall mit seiner kompletten Band Station. Das Anlagencafé (Ackeranlagen 6) befindet sich im Schwäbisch Haller Stadtpark.

